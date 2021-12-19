德甲︱利雲度夫斯基再破武勒拜仁塵封49年紀錄　攻入年度第43球

拜仁慕尼黑德甲主場迎戰禾夫斯堡，湯馬士梅拿、烏柏美卡奴及利萊辛尼的入球，為主隊遙遙領先至3：0，入球者名單上，卻遲遲未見王牌射手羅拔利雲度夫斯基的名字。

這位33歲波蘭射手完場前3分鐘以最完美的方式再創新紀錄，一記窩利射門，為拜仁射成4：0奠勝，也是他個人在2021年度的第43個入球，成功打破一代射手武勒（Gerd Müller）塵封近半世紀的紀錄。



羅拔利雲度夫斯基的入球打破武勒紀錄，再次做出招牌慶祝動作。（Getty Images）

武勒在1972年為拜仁攻入42球，紀錄保持49年，到今年終於被利雲度夫斯基成功打破。

今年5月，「羅拔仔」經已在賽季最後一場聯賽的最後一分鐘，攻入2020/21球季的第41個入球，打破武勒同樣保持49年的聯賽入球紀錄。今次再創新紀錄，足證狀態持續處於巔峰。

今仗同時是拜仁陣中另一老將湯馬士梅拿的里程碑，他第400次在德甲上陣，僅7分鐘已為球隊先開紀錄，繼而在下半場57分鐘以頭槌助攻烏柏美卡奴，領軍將比數擴大至2：0。2分鐘後，辛利一記金球將比賽放進雪櫃，至87分鐘利雲度夫斯基以入球再次將自己的名字刻進球會歷史。

金球獎前十位得分：