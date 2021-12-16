德甲︱拜仁終於找到「足球界姚明」　簽入18歲中國小將劉邵子洋

德國班霸拜仁慕尼黑宣布，簽入中國18歲門將劉邵子洋。為隆重其事，拜仁周四（16日）在他們的微博帳戶連續發出7個關於劉邵子洋的帖文，可謂相當誇張。

這位年輕的中國小伙子到底是何方神聖，竟然可以得到這支超級豪門球會垂青？



拜仁有官方微博帳戶公布，劉邵子洋加盟的消息。（拜仁＠微博）

曾到巴塞隆拿學藝 身高達1.9米

年僅18的劉邵子洋，身高1.9米，2014年他在11歲的時候，加入中甲球會武漢三鎮青訓梯隊，他是隊中重點培育對象，2016年被送往西班牙巴塞隆拿留學受訓，2017年首次入選U14中國隊集訓，之後每年陸續入選不同國家隊梯隊。

2019年，他以主力門將身份，代表中國U16出戰「華山盃」國際青年足球錦標賽及第八屆中俄青少年運動會，被中國傳媒《新浪體育》形容：「曾在比賽中數次精彩撲救，幫助球隊以5：0擊敗對手」。這一年，身在西班牙訓練的他，獲邀改往德國試訓。

2020年，劉邵子洋回到中國，隨武漢三鎮一隊操練。2021年初拜仁慕尼黑與武漢三鎮達成合作協議，劉邵子洋成為兩會共同培育的第一位球員，並前往拜仁慕尼黑的德國青訓基地受訓，之後在拜仁青年軍比賽中上陣。今年9月，他參加拜仁U19季前訓練營。到今天（16日）拜仁公布劉邵子洋正式加盟的消息，在此之前，他已在拜仁受訓了11個月。

點圖睇：拜仁首個中國球員誕生！

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拜仁連發7個微博帖文

拜仁慕尼黑在微博連發7個帖文，首先是一條他的短片，並附上十分有意思的一句：「衝，願你腳下有風！追，為了心中所夢！劉邵子洋歡迎加入拜仁大家庭！」

第二個帖文寫上：「作為第一位登陸拜仁的中國男子足球運動員，劉邵子洋是拜仁在中國開展青訓合作的成功案例。」第三帖上載他與拜仁簽約的照片，附帶一句：「來自中國的未來之星！」

第四帖加入他加盟拜仁的心情，「圓夢的劉邵子洋也在完成簽約後激動地表示：『非常感謝拜仁慕尼黑！作為世界上最偉大的俱樂部之一，給了我這個如此難得的機會，加盟拜仁對我來說這是巨大的榮譽。在我的家鄉，有非常多的拜仁球迷，我感到無比自豪和喜悅！』」

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第五個帖文是拜仁慕尼黑行政總裁簡尼的話，「我們非常高興能夠從我們的青訓合作夥伴武漢三鎮足球俱樂部簽下劉邵子洋，這筆轉會是我們在中國付出辛勤努力的結果。過去幾年，位於上海拜仁亞太辦公室的同事們與整個地區的合作伙伴緊密合作，共同建立起非常出色的青訓網絡。」

第六個帖文是有關他加盟拜仁背後故事的直播預告。最後一個帖文是說明他的合約內容：「我們很高興地告訴大家，拜仁慕尼黑足球俱樂部正式簽下18歲的中國年輕門將劉邵子洋，合同直至2025年6月30日！」

董方卓在效力曼聯期間，僅3次在正式賽事中披甲。（資料圖片／Getty Images）

董方卓在曼聯的日子：

劉邵子洋成為拜仁歷來首位中國球員，固然值得高興，不過今次交易背後，顯然更多的是商業上的計算和考慮。事實上，拜仁一直是足球界的商業霸主之一，多年來擅於經營，商業手腕與英超球會曼聯並駕齊驅。

拜仁眼看當年中國籃球名將姚明，加盟NBA侯斯頓火箭後帶來的巨大商業效益，一直希望在中國發掘出「足球界姚明」，因此他們在上海設有亞太辦公室，亦跟中甲球會武漢三鎮合作，劉邵子洋的實力如何，尚待時日證明，對拜仁而言，這一步棋本少利大，隨時為他們日後帶來極巨大的收益。這一招昔日曼聯亦曾用過，2004年高調購入年僅21的董方卓，加盟後此子鮮有上陣機會，至2008年離隊時僅3次在曼聯正式比賽中上陣。

拜仁慕尼黑行政總裁簡尼，正是昔日的德國一代門神，現在就要看看，他在中國發掘出來的劉邵子洋，能否達到他預期的高度。