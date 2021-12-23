英聯賽盃︱四強抽籤阿仙奴對利物浦　干地領熱刺倒戈車路士

聯賽盃4強抽籤，干地領軍的熱刺主場2：1擊敗韋斯咸，他將會在4強面對舊東家車路士。另一場4強會由熱血反勝李斯特城的利物浦，出戰阿仙奴。
聯賽盃4強抽籤（前者先主場）：
阿仙奴對利物浦
車路士對熱刺
聯賽盃4強需要踢主客兩回合賽事，首回合在1月3日上演，1星期後再踢次回合。決賽日2月27日在溫布萊球場舉行。
聯賽盃8強戰果：
賓福特 2：0 車路士
熱刺 2：1 韋斯咸
利物浦 3：3 李斯特城（利物浦互射十二碼5：4晉級）
阿仙奴 5：1 新特蘭
車路士對熱刺的對決是2015年決賽的翻版，當年藍軍以2：0勝出捧盃。
干地2016至18年間執教車路士，並贏得英超及足總盃冠軍。今季中他接替紐奴出任熱刺領隊，嘗試為這支北倫敦球會打破錦標荒，贏得自2008年的聯賽盃以來首個冠軍。上屆熱刺曾殺入決賽，可惜球隊在決賽前辭退主帥摩連奴，熱刺最終在決賽0：1不敵曼城。
利物浦是贏得聯賽盃最多的球隊之一，他們與曼城一樣曾8度捧盃，不過對上一次已經要數到2012年。當時的奪盃功臣，目前只剩下隊長佐敦軒達臣一人仍在陣中。高普2015年上任後，對本土盃賽並不重視，大多只委派後備和年輕球員上陣，今晨的8強也是如此，一條年輕防線面對李斯特城的瘋狂快攻，上半場被對手攻得體無完膚，落後1：3已是幸運。下半場高普領隊調入干拿迪、占士米拿和祖達3員主力，即將戰局扭轉，至補時5分鐘南野拓實扳平3：3，終靠互射十二碼戲劇性反勝李斯特城。
阿仙奴曾兩度在聯賽盃封王，是4強球隊之中奪冠次數最少一隊，對上一次已是1993年。他們之後曾3度入決賽，惟全數落敗。哥迪奧拿領軍的曼城，5年來已連續4年聯賽盃封王，可是今年終於斷纜，他們在16強被莫耶斯領軍的韋斯咸淘汰。
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