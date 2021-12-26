中超哀兵聖誕日練波全部主力請假　教練道出無奈原因：我理解的

中超賽事進入尾聲，身在爭標組的河北隊（前稱河北華夏幸福）卻迎來最冷聖誕。



河北隊周日（26日）將要對榜首的山東泰山，若山東能擊敗河北，將可提早奪得中超冠軍，但考驗或許遠比想像中要小得多——內媒《齊魯晚報》指，河北隊在這場大戰賽前一天的訓練，所有主力共12名球員集體請假，餘下16名年輕球員和外援參加操練，場面非常冷清。

這也令山東泰山在這場奪冠關鍵戰，面對的阻力大大減低，內媒評道：「這樣的局面就讓整個聯賽看起來都有些尷尬」。

河北隊在聖誕日的訓練，只餘16人出席，主力全部缺陣。（微博）

《廣東體育》指，12名球員缺席操練是「突發事件」，教練團及球會職員事前也不知情，主教練金鍾夫獲悉後才跟其他教練商議「應對方案」，並召集出席訓練的16名球員開會，表示「理解缺席球員心態，但對於他們的行為表示無奈」。《新浪體育》指，球員大規模缺席是因為欠薪談判不順利，令球員無心踢波。

河北隊如多間中超球會一樣受欠薪困擾，主帥金鍾夫在賽前記招被問及操練情況時坦言：「缺席的原因有一部份是受傷，還有一部份大家都比較清楚，因為俱樂部的一些問題，俱樂部比較困難，球員也比較困難。」