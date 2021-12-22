香港球員助中甲隊升班創中超歷史　補時階段奇蹟追和演大逆轉

中甲聯賽今日上演最後一輪賽事，有港籍後衛勞烈斯正選上陣的梅州客家，最終憑補時的入球搶得1分，戲劇性壓過有另一港足中堅梁諾恆效力的浙江隊，取得升班資格。



今季中甲聯賽競爭激烈，積分榜前兩位可奪得直接升班資格。

有前香港足球先生伊高沙托尼跟港將勞烈斯坐鎮的梅州客家，原先在最後3輪中只需取得1分即可升班，但球隊最近兩連敗，優勢化為泡影之餘，更把冠軍寶座拱手相讓予武漢三鎮，錯失提早「衝超」的機會。

前香港足球先生伊高沙托尼（前排左一）跟港將勞烈斯（後排右二）均效力梅州客家。（梅州客家官方微博）

中甲今迎來煞科日，另一港將梁諾恆效力的浙江隊賽前僅落後梅洲客家3分，由於浙江隊對賽佔優，假若球隊能擊敗已封王的武漢三鎮，梅洲客家又意外落敗，即可反壓對手取得下季中超入場券。

港足中堅梁諾恆今年初由梅州轉投浙江，有傳轉會費達2000萬人民幣。（浙江FC官方微博）

最終浙江隊憑87分鐘的入球，以2：1力壓武漢三鎮，比賽結束之時，梅州客家仍以0：1落後鎮江文旅，若以這比數完場，浙江將升班，令一眾職球員相當高興、等待慶祝。

不過，梅州客家結果在補時第5分鐘追奇蹟和1：1，最終以1分之差力抗浙江隊，贏得中甲亞軍及升班資格。2013年成立的梅州客家，因此成為中超史上第一支縣級球隊，亦是梅州首支中超球隊。

勞烈斯曾代表港隊出戰港澳埠際賽，並贏得冠軍，若他與伊高沙托尼留隊，下季有望跟另一位港足球員陳俊樂，於中超賽前碰頭。

伊高沙托尼（左二）完場後跟隊友慶祝升班。（網上截圖）

勞烈斯（中）賽後十分高興。（網上截圖）