香港球員助中甲隊升班創中超歷史　補時階段奇蹟追和演大逆轉

中甲聯賽今日上演最後一輪賽事，有港籍後衛勞烈斯正選上陣的梅州客家，最終憑補時的入球搶得1分，戲劇性壓過有另一港足中堅梁諾恆效力的浙江隊，取得升班資格。
今季中甲聯賽競爭激烈，積分榜前兩位可奪得直接升班資格。
有前香港足球先生伊高沙托尼跟港將勞烈斯坐鎮的梅州客家，原先在最後3輪中只需取得1分即可升班，但球隊最近兩連敗，優勢化為泡影之餘，更把冠軍寶座拱手相讓予武漢三鎮，錯失提早「衝超」的機會。
中甲今迎來煞科日，另一港將梁諾恆效力的浙江隊賽前僅落後梅洲客家3分，由於浙江隊對賽佔優，假若球隊能擊敗已封王的武漢三鎮，梅洲客家又意外落敗，即可反壓對手取得下季中超入場券。
最終浙江隊憑87分鐘的入球，以2：1力壓武漢三鎮，比賽結束之時，梅州客家仍以0：1落後鎮江文旅，若以這比數完場，浙江將升班，令一眾職球員相當高興、等待慶祝。
不過，梅州客家結果在補時第5分鐘追奇蹟和1：1，最終以1分之差力抗浙江隊，贏得中甲亞軍及升班資格。2013年成立的梅州客家，因此成為中超史上第一支縣級球隊，亦是梅州首支中超球隊。
勞烈斯曾代表港隊出戰港澳埠際賽，並贏得冠軍，若他與伊高沙托尼留隊，下季有望跟另一位港足球員陳俊樂，於中超賽前碰頭。
入籍兵洛國富離開廣州隊勢返巴西 微博強調繼續為國足披甲｜中超中超｜入籍兵艾克森離開廣州返巴西 強調「我是一名中國人」國足新帥李霄鵬立「四不准」 稱入籍兵不可或缺 不准反駁球迷國足｜李鐵請辭離任 另一名宿接掌帥印 兩屆世盃外接連易帥傳李鐵向中國足協致歉 口頭辭任國足主帥 另一名宿或接手中國足協公布女足新主帥人選 陳婉婷名落孫山 前國腳不戰而勝內媒爆中國足協叫停女足選帥 新人或空降當選 陳婉婷：抱平常心國足「順應民意」排出最強陣容鬥澳洲 內媒：這樣的正選來得太晚國足主帥李鐵火力全開 記者會變發洩大會 網民：這個人已經瘋了中超｜高拉特歸化國足後無法上陣 心灰意冷準備重返家鄉落班