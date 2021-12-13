中超｜入籍兵艾克森離開廣州返巴西　強調「我是一名中國人」

從巴西入籍中國的國足前鋒艾克森，昨日與家人離開廣州，飛返巴西，但他強調未來仍會為中國披甲上陣。艾克森在在微博中表示：「我是一名中國人，這是我心中的國家。」



艾克森昨日傍晚在微博發文，雖然他離開了中超及廣州隊，但未來仍願意為國足上陣。他寫：「九年前我來到中國，加盟廣州隊（前稱廣州恒大），在這裏留下了許多快樂而難忘的瞬間，比如2013和2015年兩次奪得亞冠冠軍，5次奪得中超冠軍（4次代表廣州隊，1次代表上海海港）。」

【艾克森微博告別廣州球迷】

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「希望我們一起度過的時光留在你們心中。那些與球迷歡慶的時刻，每次進球後的歡呼都將永存於我的腦海裡。因此，我只想道聲感謝。感謝俱樂部（球會）對我的信任，感謝球隊裏的每一人，在隊中我結識了許多一輩子的好友。逆境中，是你們的幫助才能讓我持續向上突破。」

32歲的艾克森昨日離開廣州，搭飛機回巴西，數以十名廣州球迷趕到白雲機場，與艾克森告別。據報，他回巴西後先放假，再慢慢選擇新東家，多間巴甲及巴乙球會都對他有興趣。

艾克森周日離開廣州，回去家鄉巴西。（微博）

「如今，和大家一樣，我是一名中國人，這是我心中的國家。雖然我離開了俱樂部，但是我永遠做好了為我們國家，為中國隊征戰的準備。只要國家隊需要我，我會義無反顧地前往，而且我保證會為國家隊獻上我全部的力量，和我的隊友們一起，戰鬥到最後一刻。因為代表國家隊出戰和力爭出線，是我的責任，更是我的驕傲。」