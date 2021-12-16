中超護級隊內訌　外援華將互毆被逐　球會舉理由為衝突解畫

中超球隊發生內訌！滄州雄獅一名外援跟華人隊友於賽後揮拳相向，最終雙雙被逐。



中超第二階段展開，護級組的滄州雄獅跟上海申花踢成1：1平手，但真正「好戲」在賽後，滄州隊塞內加爾外援前鋒André Senghor與隊友廖承堅爆發衝突。

滄州雄獅在對上海申花的比賽後發生內訌。（微博圖片）

中超球隊賽後內訌，外援華人互毆逐格睇：（按圗放大）

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從直播鏡頭可見，滄州在最後一擊幾乎失波，但對手犯規在先，球證隨即鳴長笛完場。不過，André Senghor此時跟廖承堅起爭執，在隊友制止下仍先用右手擊打廖承堅頭部，後者立即「上火」，憤怒地衝前「起飛腳」，但被對方避開。

兩人此時被其他隊友分開，但仍念念有詞，結果球證向雙方都出示紅牌，令球隊主帥Svetozar Sapuric十分無奈。他賽後說：「我對這種情況很難過，我不知道究竟發生了什麼……」

滄州隊發放兩名球員的道歉影片，兩人低下頭接受訓示。（網上截圖）

球員事後致歉互相擁抱：賽後比較亢奮

滄州為平息事件，在當晚立即通過社交媒體發出新聞稿，向公眾致歉。球會稱：「兩名球員是因為防守位置出現了爭執，加上語言的隔閡，在交流中產生了誤解，加之保級（護級）壓力，兩名球員出現了情緒上的失控。」

滄州指兩人行為嚴重違反中超「行為規範」，令球會及中超聯賽品牌造成「惡劣影響」，會研究嚴厲處罰涉事球員。

球會其後更發放兩名球員的道歉影片，兩人低下頭接受訓示。

廖承堅在短片中這樣解釋：「自己比賽後處於亢奮狀態，賽後場上因一、兩球產生爭執、討論足球而已，並沒有埋怨。可能當時理解錯了，我的話重了一點，他也比較亢奮，我們做成了不好舉動，跟大家說聲對不起。」雙方在片段中最終互相握手相擁，化解誤會及「恩怨」。

滄州雄獅外援華人內訌，由片段5分45秒開始：

英超過去也發生類似事件，2004/05球季，紐卡素中場戴亞（Kieron Dyer）曾被比賽中途隊友保耶（Lee Bowyer）出拳攻擊，兩人同時被逐，最終球隊更輸0：3。

有內地網民笑言「中超終於跟英超睇齊」，批評中國足球現狀。「踢球沒本事，內訌很拿手！」、「可憐可悲可嘆可惡可恥的中超乃至中國男子足球，真的丟人現眼，何不永久全面取消中國男子足球？」

重溫戴亞保耶場上打交事件：

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