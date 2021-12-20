入籍兵洛國富離開廣州隊勢返巴西　微博強調繼續為國足披甲｜中超

近世界盃外圍賽表現獲得好評的洛國富，宣布離開中超的廣州隊，據內地傳媒披露，暫未有其他中超球會對他有興趣，他將會返回巴西落班。這位由巴西入籍中國的球員，在微博強調仍會為國足披甲。
33歲的洛國富昨（19日）晚在微博宣布離開廣州隊，他寫：「首先，我要感謝廣州恒大在過去的兩年半裏對我的照顧。然而每段旅程都有終點，而今天我們的終點到了。」
【洛國富昨晚在微博發文，宣布離隊廣州隊】
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洛國富感謝廣州隊，讓他有機會入選國足，他續寫：「穿上這些年中國聯賽最具殊榮的球衣是我莫大的榮幸。感謝球隊所有的球員、工作人員、球迷和其他為這支俱樂部付出努力的人們。感恩廣州隊讓我能夠有機會入選國家隊，這是一件讓我感到非常幸福的事情。」洛國富在中超打滾多年，入籍中國後，今年9月首度披上國足球衣，出戰世界盃外圍賽，表現不俗，戰鬥亦佳，深受球迷讚賞。他今年為國足4次披甲，攻入1球。
雖然洛國富離開廣州隊，但未來仍會為國足候命，他寫：「未來的日子裏，我會繼續為穿上國家隊的紅色戰袍而努力。感謝這些年來一直支持我的中國球迷！我確信我們很快又能在國家隊和中超的賽場上相聚！」
內地傳媒《北京青年報》透露，洛國富已經決定回巴西，暫時未有其他中超球會對他有興趣。在效力廣州隊的入籍兵中，艾克森已率先在上周離隊，並攜家人回到巴西。至於蔣光太留隊機會較大，在中超第2階段比賽中都有上陣，另外阿蘭亦較大機會繼續留在中超。
艾克森上周離隊：中超｜入籍兵艾克森離開廣州返巴西 強調「我是一名中國人」
內地報道稱，廣州隊深陷財困，難以承擔起入籍兵的高昂工資以及租屋等津貼。據報，由於言語不通，廣州隊一直為入籍兵提供生活翻譯，但如今球會也無力支持翻譯的費用，令洛國富日常生活也不便。
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