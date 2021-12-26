跳水王子戴利談聖誕願望　竟跟英超有關：希望2022有球員出櫃

英國跳水名將戴利（Tom Daley）一直鼓勵其他同性戀者勇於公開性取向。今個聖誕，他亦就此許了一個願望。



戴利作為《BBC》的「年度體育人物」，獲英國電視台Channel 4邀請，談論自己的「另類聖誕訊息（Alternative Christmas Message）」。

在節目中，戴利說：「若我有一個聖誕願望，就是到了明年，可以有一位極度勇敢的英超球員走出來，說：『我是同性戀者』。」戴利認為，若有同性戀的英超球員公開性取向，將有極大影響力：「這個人會啟發全球同性戀者，也為廣大因性取向而困擾、或是因而覺得自己被世界唾棄的青少年，帶來希望。」

戴利與丈夫Dustin Lance Black。（Instagram）

在男子足球界，公開承認為同性戀者的球員極度稀有，英超史上並沒有同性戀男子球員在仍效力英超期間公開性取向，有少數人在退役後才「出櫃」，包括前阿士東維拉中場希斯貝加（Thomas Hitzlsperger）；縱觀全球，在現役期間公開性取向的男同性戀者球員亦極為稀少。相對於男子英超，女子英超則有較多公開性取向的同性戀球員。

今年初，澳職阿德萊德聯中場祖殊卡華奴（Josh Cavallo）選擇「出櫃」，令21歲的他成為極少數在現役期間「出櫃」、並效力頂級聯賽的男子足球員。

希斯貝加退役後才公開自己性取向。（Getty Images）

戴利亦談及2022年的卡塔爾世界盃，指出卡塔爾是「對同性戀者來說第二危險的國家」：「這是一個並非對所有球迷及球員來說都是安全的國家，為什麼我們會容許這樣的地方，舉辦最高級別的體育賽事？」他期望世界盃可協助改善卡塔爾的人權狀況：「我們可以合力令這國家變成最包容的地方。」同性戀在卡塔爾屬罪行。