體育熱話︱英國跳水男神戴利出自傳　揭向祖父母出櫃傷心一幕

英國跳水男神戴利（Tom Daley）東京奧運奪金後，人氣再度高漲，趁勢推出自傳《Coming up for Air: What I Learned from Sport, Fame and Fatherhood》，書中除卻跳水事業，亦談到一度纏繞多年的性取向傳聞，令他最終拍下一段5分鐘短片公開出櫃。

向全世界公布性取向之前，先要過家人一關，他在自傳憶述跟祖父母坦白一幕，二人的反應更使他傷心至今。



戴利與丈夫和兒子一家三口。（IG@tomdaley）

戴利與丈夫柏克（Dustin Lance Black）、兒子Robert Ray Black-Daley一家三口過着溫馨愉快的生活。2013年他打算公開性取向時，柏克、母親Debbie和經理人團隊一致支持，在此之前，他先要向其他家庭成員告知這個消息，最重要的兩人，正是他的爺爺David和嫲嫲Rosemary。

英國《泰晤士報》引述他自傳內容，「我成長過程中，爺爺嫲嫲十分支持我。他們住在我們第一間屋附近，自此一直很親近，我知道我的成績讓他們很自豪。」即使如此，向兩個老人家出櫃之前，他仍很緊張，「心底裏，我知道他們會接受，但由我駕車前往他們家到敲門時，我的心一直在猛烈跳動。」

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戴利的爺爺David和嫲嫲Rosemary。（網上圖片）

驚心動魄向祖父母出櫃

「當我們談及日常瑣事，他們給我一杯酒，我忍不住提出來。最終我深呼吸了一下，鼓起勇氣去講。」他續稱，「最初我告訴他們，Lance來普利茅斯的原因，是他想為我拍攝紀錄片。這似乎是個不錯的話匣子。」

戴利說，「你們記得Lance嗎，他這人很好，對不對？」他祖母Rosemary回答：「記得，Lance是個優秀的年輕人。」戴利隨即稱，「其實，基本上，Lance跟我正在建立關係（Well, basically, Lance and I are in a relationship）。」

以英語的意思，那已等同說明「我們在拍拖」，可是老人家一時間未能理解，嫲嫲的反應是：「你們當然正在建立關係。你們一起拍紀錄片嘛。」

2017年戴利與柏克結婚。（IG@tomdaley）

哭泣的爺爺

戴利唯有講清楚，「嗯，不對，不是那種關係。我們是在建立只屬於我們兩個人的關係。」他直言，「我實在不夠膽講出：『他是我的男朋友』，甚至更直白地說：我是男同性戀者。」

嫲嫲仍然不太明白他的意思，僅稱：「當然，你是如此。」坐在一角的爺爺David，已開始哭了，戴利寫道：「爺爺非常不高興，嫲嫲嘗試在接受，其實她不行。」

爺爺之後一句話，刺痛他的心，「Tom，你認為那是自然的嗎？你父親會如何想？」戴利的父親Robert已於2011年因腦癌離世，「他們不能接受，令我很傷心。我們的關係在此之後變得頗為緊張。」

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戴利與早逝的父親Robert。（IG@tomdaley）

「爸爸會如何想？」

「現在回想起來，我明白他們最初的反應，只是源於無法理解不同的性取向，或是不認識任何一個公開承認為同性戀者的人。」戴利說，此事不單令他很傷心，同時更擔心公眾反應，「假如我的祖父母也難以接受，其他人會說什麼？」

比起其他人，他更在乎親人的看法。父親Robert在40歲的時候英年早逝，當時戴利只得17歲。爺爺那句話一度成為他的夢魘，之後戴利想通了，「我想過很多很多次，爸爸會有什麼想法。我肯定他要花上好一段時間才能接受，但在此之上，我知道他只想我開心，我可以想像他跟Lance融洽相處。」

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載利在自傳中提及向祖父母出櫃的傷心一幕。（IG@tomdaley）

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戴利愛編織，這件毛衣是他的最新作品。（IG@tomdaley）

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