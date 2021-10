體育熱話︱英國跳水男神戴利出自傳　揭向祖父母出櫃傷心一幕

英國跳水男神戴利(Tom Daley)東京奧運奪金後,人氣再度高漲,趁勢推出自傳《Coming up for Air: What I Learned from Sport, Fame and Fatherhood》,書中除卻跳水事業,亦談到一度纏繞多年的性取向傳聞,令他最終拍下一段5分鐘短片公開出櫃。

向全世界公布性取向之前,先要過家人一關,他在自傳憶述跟祖父母坦白一幕,二人的反應更使他傷心至今。



戴利與丈夫和兒子一家三口。(IG@tomdaley)

戴利與丈夫柏克(Dustin Lance Black)、兒子Robert Ray Black-Daley一家三口過着溫馨愉快的生活。2013年他打算公開性取向時,柏克、母親Debbie和經理人團隊一致支持,在此之前,他先要向其他家庭成員告知這個消息,最重要的兩人,正是他的爺爺David和嫲嫲Rosemary。

英國《泰晤士報》引述他自傳內容,「我成長過程中,爺爺嫲嫲十分支持我。他們住在我們第一間屋附近,自此一直很親近,我知道我的成績讓他們很自豪。」即使如此,向兩個老人家出櫃之前,他仍很緊張,「心底裏,我知道他們會接受,但由我駕車前往他們家到敲門時,我的心一直在猛烈跳動。」

戴利的爺爺David和嫲嫲Rosemary。(網上圖片)

驚心動魄向祖父母出櫃

「當我們談及日常瑣事,他們給我一杯酒,我忍不住提出來。最終我深呼吸了一下,鼓起勇氣去講。」他續稱,「最初我告訴他們,Lance來普利茅斯的原因,是他想為我拍攝紀錄片。這似乎是個不錯的話匣子。」

戴利說,「你們記得Lance嗎,他這人很好,對不對?」他祖母Rosemary回答:「記得,Lance是個優秀的年輕人。」戴利隨即稱,「其實,基本上,Lance跟我正在建立關係(Well, basically, Lance and I are in a relationship)。」

以英語的意思,那已等同說明「我們在拍拖」,可是老人家一時間未能理解,嫲嫲的反應是:「你們當然正在建立關係。你們一起拍紀錄片嘛。」

2017年戴利與柏克結婚。(IG@tomdaley)

哭泣的爺爺

戴利唯有講清楚,「嗯,不對,不是那種關係。我們是在建立只屬於我們兩個人的關係。」他直言,「我實在不夠膽講出:『他是我的男朋友』,甚至更直白地說:我是男同性戀者。」

嫲嫲仍然不太明白他的意思,僅稱:「當然,你是如此。」坐在一角的爺爺David,已開始哭了,戴利寫道:「爺爺非常不高興,嫲嫲嘗試在接受,其實她不行。」

爺爺之後一句話,刺痛他的心,「Tom,你認為那是自然的嗎?你父親會如何想?」戴利的父親Robert已於2011年因腦癌離世,「他們不能接受,令我很傷心。我們的關係在此之後變得頗為緊張。」

戴利與早逝的父親Robert。(IG@tomdaley)

「爸爸會如何想?」

「現在回想起來,我明白他們最初的反應,只是源於無法理解不同的性取向,或是不認識任何一個公開承認為同性戀者的人。」戴利說,此事不單令他很傷心,同時更擔心公眾反應,「假如我的祖父母也難以接受,其他人會說什麼?」

比起其他人,他更在乎親人的看法。父親Robert在40歲的時候英年早逝,當時戴利只得17歲。爺爺那句話一度成為他的夢魘,之後戴利想通了,「我想過很多很多次,爸爸會有什麼想法。我肯定他要花上好一段時間才能接受,但在此之上,我知道他只想我開心,我可以想像他跟Lance融洽相處。」

載利在自傳中提及向祖父母出櫃的傷心一幕。(IG@tomdaley)

戴利愛編織,這件毛衣是他的最新作品。(IG@tomdaley)

