何詩蓓將夥乒乓港將任瑞銀演講嘉賓　談背上紋身意義｜體育熱話

何詩蓓在2021年作出游泳生涯最大突破，她獲瑞銀（UBS）邀請出任演講嘉賓，並講及自己背上紋身的意義。



UBS公布，在2022年1月中舉行的「瑞銀財富透視：深索之年」，3位東京奧運得獎運動員將會在一場午宴中出任演講嘉賓，包括游泳兩銀得主何詩蓓、及合力奪得乒乓女子團體銅牌的蘇慧音和李皓晴。

2021年，何詩蓓的名字正式與世界級劃上等號。（Getty Images）

何詩蓓在簡介中，談及自己背上紋身的意義：「若我向前看，那我就不會看到背上的紋身，意味着無論我過去達到任何成就，都無法阻止我繼續前進，我會更加努力向下一個目標進發。」

【何詩蓓專訪】平淡而有力的法則 「那一剎我十分相信自己」

2017年世界大學生運動會，何詩蓓的名字尚未街知巷聞，她接受《香港01》專訪時，展示背上的五環紋身予攝影師拍照。（Getty Images）

過去一年，何詩蓓的確達到香港泳手從來無法企及的高度，創下多項歷史和紀錄，她在東京奧運奪得100米及200米自由泳銀牌，成為第一位單屆奧運奪得兩面獎牌的香港運動員、也是首位在游泳項目獲得獎牌的香港運動員；早前她在世界短池游泳錦標賽，不僅連奪100米和200米自由泳金牌，成為首位代表香港的游泳世界冠軍，更在200自刷新世界紀錄，成為香港第一位游泳世界紀錄保持者。