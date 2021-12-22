何詩蓓擸雙冠稱霸獎金榜　即睇所有港將今屆獎金｜短池游泳世錦賽

撰文：顏銘輝
出版：更新：

游泳媒體《Swim Swam》總結今屆短池游泳世錦賽，稱香港泳手何詩蓓的獎金冠絕同儕，贏得91250美元獎金。

今屆短池游泳世錦賽落幕，國際泳聯向283位來自44個國家及地區的泳手，發放了超過300萬美元獎金。今屆的破世界紀錄獎金亦加碼，由2018年的1.5萬美元加至5萬美元；今屆有4個新的世界紀錄誕生，包括何詩蓓在女子200米自由泳造出1分50.31秒的紀錄。

港隊再破4X50自香港紀錄　2金1銅兼11新港績完美落幕

點圖睇：何詩蓓照耀2021短池世錦賽

+4

《Swim Swam》統計了今屆所有泳手的所得獎金，香港代表何詩蓓成為獎金之王，總額冠絕所有參賽者。在今屆賽事於個人項目獲得2金1銅兼破世績的何詩蓓，獲得91250美元獎金（約71萬港元）。

加拿大女將麥尼爾（Margaret MacNeil）就以89250萬美元排次席，她在兩個個人項目得金牌，並破一次世界紀錄，還有在3個接力項目得2金1銀。至於德國男泳手韋保洛克（Florian Wellbrock）以65000美元排第3位，他是男子1500米自由泳金牌兼破世界紀錄。

今屆短池游泳世錦賽所有港將獎金：

何詩蓓：91250美元
何甄陶：3750美元
譚凱琳：1250美元
歐鎧淳：1000美元
陳健樂：1000美元
伍棹然：750美元
施幸余：500美元
鄧采淋：500美元
鄭渝：500美元

歐鎧汙 （左起）、陳健樂、譚凱琳和施幸余合力打破女子4X50米自由泳接力香港紀錄。（泳總提供）
何詩蓓短池世錦賽2金1銅完美收官　圓滿終結2021賽季啟動放假模式何詩蓓400自奪銅　負中國勁敵李冰潔　仍奪今屆世錦賽第3面獎牌何詩蓓世錦賽三日連奪兩金　「耷低頭盡力游」就是世一之道游泳世錦賽｜何詩蓓領銜　港隊男女4X50自接力一日兩創港績何詩蓓破世績｜一個香港飛魚四段故事　記載她締造歷史的印證何詩蓓破世績｜頂峰目標一氣衝破　「每次都差點，終於做到」何詩蓓破世界紀錄　奪短池200自世界冠軍　港將首揚威世錦賽
歐鎧淳
游泳
世界游泳錦標賽
何詩蓓