何詩蓓勇奪最佳女泳手　締造真正「世一」的2021｜游泳世錦賽

撰文：李思詠
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何詩蓓讓香港人過了一個完美的12月，一個女子200米自由泳世界紀錄，加上世界短池游泳錦標賽2金1銅的輝煌戰績，令她力壓一眾勁敵，成為今屆賽事最佳女泳手。

根據賽例，個人項目冠軍可得5分，亞軍得3分，季軍得2分，殿軍得1分，破世界紀錄另得2分。

何詩蓓以1分50.31秒打破世界紀錄，兼奪女子200米自由泳世界冠軍，她亦於女子100米自由泳封后，400米自由泳又斬獲1銅，2金1銅加上世界紀錄，她獲得14分（5+5+2+2），因而力壓瑞典名將絲祖唐和露絲漢臣、加拿大的麥妮爾、中國的張雨霏等，成為今屆賽事最佳女泳手，絕對實至名歸。

何詩蓓（中），香港體壇真正的「世一」。（Getty Images）

總結今屆賽事，何詩蓓固然為港隊寫下歷史一頁，一眾飛魚亦刷新11個香港紀錄，堪稱大豐收。

新香港紀錄
何詩蓓　女子200米自由泳　1分50.31秒（打破世界紀錄）
何甄陶　男子50米自由泳　21.22秒
伍棹然　男子200米背泳　1分56.93秒
卓銘浩　男子400米自由泳　3分47.51秒
男子4X50米混合泳接力　1分36.36秒
男子4X50米自由泳接力　1分29.04秒
男子4X100米混合泳接力　3分36.93秒
男子4X100米自由泳接力　3分15.44秒
女子4X50米自由泳接力　1分39.35秒
女子4X200米自由泳接力　7分55.48秒
男女子混合4X50米自由泳接力　1分30.43秒

點圖睇：何詩蓓照耀2021短池世錦賽

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歐鎧汙 （左起）、陳健樂、譚凱琳和施幸余合力打破女子4X50米自由泳接力香港紀錄。（泳總提供）
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