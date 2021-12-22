何詩蓓勇奪最佳女泳手　締造真正「世一」的2021｜游泳世錦賽

何詩蓓讓香港人過了一個完美的12月，一個女子200米自由泳世界紀錄，加上世界短池游泳錦標賽2金1銅的輝煌戰績，令她力壓一眾勁敵，成為今屆賽事最佳女泳手。
根據賽例，個人項目冠軍可得5分，亞軍得3分，季軍得2分，殿軍得1分，破世界紀錄另得2分。
何詩蓓以1分50.31秒打破世界紀錄，兼奪女子200米自由泳世界冠軍，她亦於女子100米自由泳封后，400米自由泳又斬獲1銅，2金1銅加上世界紀錄，她獲得14分（5+5+2+2），因而力壓瑞典名將絲祖唐和露絲漢臣、加拿大的麥妮爾、中國的張雨霏等，成為今屆賽事最佳女泳手，絕對實至名歸。
總結今屆賽事，何詩蓓固然為港隊寫下歷史一頁，一眾飛魚亦刷新11個香港紀錄，堪稱大豐收。
新香港紀錄
何詩蓓 女子200米自由泳 1分50.31秒（打破世界紀錄）
何甄陶 男子50米自由泳 21.22秒
伍棹然 男子200米背泳 1分56.93秒
卓銘浩 男子400米自由泳 3分47.51秒
男子4X50米混合泳接力 1分36.36秒
男子4X50米自由泳接力 1分29.04秒
男子4X100米混合泳接力 3分36.93秒
男子4X100米自由泳接力 3分15.44秒
女子4X50米自由泳接力 1分39.35秒
女子4X200米自由泳接力 7分55.48秒
男女子混合4X50米自由泳接力 1分30.43秒
點圖睇：何詩蓓照耀2021短池世錦賽
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