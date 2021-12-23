何詩蓓2021大豐收　稱霸短池自由泳　連續三年當選亞洲最佳女泳手

2021年的12月，滿滿記載着何詩蓓（Siobhan）的殊榮。

繼在剛剛結束的短池世界游泳錦標賽勇奪兩金一銅兼當選賽事最佳泳手，昨日（22日）她更獲國際游泳網站《SwimSwam》選為年度亞洲女子最佳泳手，連續三年當選。



現年24歲的何詩蓓，2021年可謂大豐收。先在夏天東京奧運歷史性為香港取下100、200米自由泳銀牌，入冬轉至短池世界游泳錦標賽，她續寫下歷史一頁。

何詩蓓在世界短池游泳錦標賽200米自由泳決賽，游出1分50.31秒，大熱封后，兼打破世界紀錄，是香港游泳史上首個世界紀錄。（美聯社）

何詩蓓先後於200米自由泳、100米自由泳及400米自由泳，奪得2金1銅；其中200米自港績（1分50.31秒），更是世界紀錄。

點圖睇：何詩蓓照耀2021短池世錦賽

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事實在亞洲層面，日本大橋悠依及中國張雨霏今年的表現亦相當出色，二人同為奧運金牌選手，後者更在短池世錦賽取得女子200米蝶泳金牌以及一接力銅牌。不過《SwimSwam》續解釋，何詩蓓今年稱霸短池的威力，是她繼續蟬聯的原因，特別在國際游泳聯賽（ISL）更是勇不可當。

何詩蓓戰畢奧運的長池賽後，回歸ISL的短池賽，同樣如魚得水。（Energy Standard Instagram）

何詩蓓在今季ISL一共出戰24個自由泳個人項目，當中200自8戰全勝，100及400自僅各得一次落敗。何詩蓓在短池世錦賽除了贏得最佳女泳手榮譽，她亦成為史上首個在同一屆取下100、200自世界冠軍的女泳手。