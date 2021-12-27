跑步｜發揮團魂的至誠力走　18歲最快女高中生助校隊重奪驛傳后冠

箱根驛傳將在明年1月2日舉行，仙台育英高校（高等學校）率先在京都舉行的「全國高校驛傳」，傳達熱血、「至誠力走」的精神。

其中備受注目、獲日媒封為「高校生日本人最速」的18歲女跑手米澤奈奈香，在第一區間以領先第2位30秒之差交接，助學校取得歷來第5個全國女子高校驛傳冠軍。



日本全國高校驛傳在每年的12月舉行，男子組總共分成7個區間，全長42.195公里，女子組則為5個區間，全長21.0975公里，除了最後加總時間的記錄外，大會也會記錄下每個區間選手完賽的時間。

米澤奈奈香，被傳媒封為最强女高中生跑手。（直播截圖）

來自仙台育英學園高等學校的高中三年級生米澤奈奈香，已是最後一年出戰賽事，她是女子隊中絕對的王牌跑手，亦是隊長。

她自入隊便是校隊的主力，高一已在同賽事中擔任第二區間，該年助校隊取得冠軍。高二時，即使賽場轉移到田徑場，她在日本隊選拔前出戰3000米賽事，刷新了個人最佳成績，最終亦在日本選拔賽1500米項目勇奪第2名，實力超班。

米澤奈奈香是全日本1500米最快女高中生，其5000米紀錄更是歷來高中生第6快。（Ekiden Twitter）

今夏，她在全國高校1500米決賽中，僅敗予留學生勁敵 JANETTO Nibua 總排名第2名，意味她同時是日本高校生中第一名了。今月剛寫下15分31.33秒的5000米紀錄，更是高中生歷代第6位，成為了同世代最快的驛傳女跑手。

這一天，她在京都的高校驛傳第一區，以19分15秒率先與隊友交接，不止輕鬆拿下「區間賞」，比起該區間第2名跑手快了足足30秒之多，不負「高校生日本人最速」的封號。最終，仙台育英相隔兩年再奪得歷來第5個冠軍，亦成為歷屆贏得最多冠軍的學校。

米澤奈奈香在今屆全國女子高校驛傳，取得第一區間賞。（網上圖片）

仙台育英由米澤開始由頭帶到尾，2區是杉森心音，3區的山中菜摘選手亦跑出區間第一名，交接予隊友時，已拉開了近1分鐘以上時間差距，讓餘下兩區的一年級生能較少壓力下完成。

「大家在各區間都擔任不同角色，全力跑好自己，因而才能取得勝利。」米澤說。

仙台育英由頭帶到尾，最終以超過1分鐘之差奪冠。（截圖）

其中第3區間的山中菜摘，在3月一場驛傳中左足脛骨骨折，失落時獲隊長米澤不停鼓勵「一定趕得及的」、「沒問題的」、「我們要一起捧走冠軍」，前者在隊長的打氣聲下努力做復健與克服傷患，半年多後在10月順利歸隊。

山中在今季復出首賽便取得區間第一，她不禁哭成淚人，「比起自己，是大家的力量讓我能跑下去。」

仙台育英相隔兩年重奪后冠。（網上圖片）

比起單是「高校生日本人最速」的力量，是眾人合力守住米澤帶來的領先優勢，終以1小時7分16秒、以1分07秒之差勇奪冠軍。

「至誠力走」，不止是校隊口號，她們竭力跑出最極限的自己、相隔兩年重奪回女王后座。

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