羽生結弦出戰北京冬奧　能否成功挑戰四周半外　粉絲尚有一關切

日本「冰王子」羽生結弦在周日（26日）的全日本花式滑冰錦標賽第6度摘冠，落實可進軍2022北京冬奧。不過，這也讓粉絲關心起熱愛小熊維尼的他，能不能把公仔帶到中國。



羽生結弦是出了名的小熊維尼粉絲，經常自備維尼造型的紙巾盒放在場邊，觀賽粉絲也常在羽生演出後把大量維尼玩偶拋入冰場以示支持，下起「小熊維尼雨」。

羽生結弦全日本賽封王兼獲冬奧資格 心繫一個他 誓完成四周半跳

羽生結弦贏得全日本賽冠軍，直接取得北京冬奧資格。（Getty Images）

羽生是冬季奧運男子花滑兩金得主，在本月傷癒復出並在日本錦標賽第6度摘冠，獲選代表日本出賽明年2月的北京冬奧，挑戰3連霸。

據日本媒體報道，以喜愛維尼著稱的羽生獲勝後，「小熊維尼」也跟着在社交網絡成為話題。玩具廠商「SEGA」在Twitter發文祝賀羽生奪冠，一併附上維尼公仔照片，寫道「維尼也很開心」。

由於「小熊維尼」是中國的網路管制敏感詞，粉絲因此紛紛在社交網站留言，「羽生可以帶小熊維尼去冬奧嗎」、「羽生也會帶維尼去北京嗎？希望他帶去」等引起疑問。

不少粉絲對羽生結弦能否帶小熊維尼出戰冬奧表示關切。（截圖）

羽生結弦是出了名的小熊維尼粉絲，經常自備維尼造型的紙巾盒放在場邊。（Getty Images）

據日媒分析，羽生結弦很有可能不帶小熊維尼到北京冬奧賽場，因為奧運會管制贊助商以外的商標或廣告，早在羽生出戰平昌冬奧時，就沒有帶慣用的小熊維尼紙巾盒。

至於「小熊維尼雨」，目前北京冬奧已宣布不對國外觀眾開放，而在疫情爆發後，賽會已禁止觀眾往冰場投擲物品，惟仍有許多粉絲帶維尼的商品觀賽為羽生加油。

中國的羽生粉絲們能否帶小熊維尼進場觀賽，報道引述對中國熟悉的匿名人士表示，中國也有上海迪士尼樂園，不認為小熊維尼在中國會被管制。

兩個月後的北京冬奧，除了羽生結弦能否做出空中旋轉四周半（4A）創造歷史之外，小熊維尼亦成為了粉絲焦點。

連《SEGA》也在官方Twitter恭喜羽生結弦取得全日本賽冠軍。（截圖）

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