體壇熱話｜花式溜冰之戀賀日本新年　宇野昌磨戀上「冰上妖精」

日本踏入新年，花式溜冰爆出第一宗大新聞，可幸是喜訊。

平昌冬奧銀牌得主宇野昌磨，被日媒爆料指正在蜜運，更是冰上金童玉女配。對象是曾奪得世青賽冠軍的美少女本田真凜。二人的戀愛，萌生於台北。



日媒《產經體育》報道，24歲的宇野昌磨早於2014到台北參加亞洲公開賽，認識年少4歲的真凜。而宇野早已認識真凜的哥哥，同為花式溜冰選手太一。

一月一日，頭版報道（產經體育twitter）

兩人大約於3年前開始交往，其妹望結與紗來曾透露「姐姐身邊有好好的人」。兩家人亦知悉戀情，並表示支持。報道更指，有支持者發現二人曾佩戴相同的頸飾，猜想二人過從甚密。

本田真凜近年成績徘徊，但甚具星味的外觀，獲得不少國民支持。（Getty Images）

本田真凜獲譽為「冰上妖精」，與兩名胞妹望結與紗來，都是花式溜冰選手。三姊妹容貌娟好，不時亮相電視節目，甚至曾一起拍攝廣告。三人之中，暫時以真凜的成績最佳，曾奪得2016年世青賽冠軍，惟進入成人組之後，成績未見進步。

本田三姊妹包括大姊真凜（中）、望結（左）及紗來（右），在日本深受歡迎。（本田真凜instagram）

至於宇野昌磨，日前全日本賽奪得亞軍，取得北京冬奧資格，希望挑戰隊友兼目標羽生結弦的王者地位。4年前平昌冬奧，他奪得銀牌後備受注目，認識到他不服輸的性格。

他為完成4周跳，每天在冰上練習跳躍動作過百回，只求勝過自己的唯一目標，即是羽生結弦。不過，他年幼時相當怕生，跟進動向多年的記者指宇野曾經是「怕醜仔」，連想上廁所也不敢開口說出來。

宇野昌磨有力在今屆冬奧再添獎牌，備戰期間傳出戀情，引起極大迴響。（Getty Images）

擔任翻譯的弟弟宇野樹更指胞兄有「天然呆」特性，應答更深得民心。例如被問及如何保管好得來不易的銀牌，他答道：「沒有什麼方法，想摸的人請來摸吧。」

二人曾在冰上表演合作，原來已經出愛火花。（本田真凜instagram）

重溫全日本賽羽生結弦的舞姿：