阿仙奴負曼城締尷尬紀錄　被逐後衛賽後熱血留言獲讚好｜英超

阿仙奴今周在英超主場對曼城，形勢不俗之下卻反勝為敗，球證判決惹來爭議，下半場一面紅牌，更令「兵工廠」達到一個無人想做到的里程碑。



阿仙奴在對曼城一戰表現不俗，31分鐘由布卡約沙卡入球後一直領先，惟情況卻在短短3分鐘內大逆轉——先是夏卡在57分鐘侵犯貝拿度施華，球證艾特維（Stuart Attwell）本來並無示意，終在VAR介入下判罰十二碼，曼城藉此追和。

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然而阿仙奴稍早前也有奧迪加特疑似遭艾達臣撲跌、但VAR未有要求艾特維審視要否判十二碼，惹來球員和球迷不滿；兵工廠後衛加比爾馬加希斯先是在馬列斯主射十二碼前，腳踢十二碼而被出示黃牌，僅1分鐘後再在中圈侵犯加比爾捷西斯，兩黃一紅下被逐。最終曼城在補時階段由洛迪卡斯簡迪射入致勝球，2：1反勝。

加比爾的紅牌，為阿仙奴帶來一項尷尬紀錄——他們成為了首支英超球證達到100面紅牌的「里程碑」。

加比爾馬加希斯在下半場被逐，成為比賽一天轉捩點。（Getty Images）

加比爾賽後對自己被逐顯然相當不解，他在Twitter發文道：「很難接受，但能明白一切的就只有神吧！」雖然被逐、阿仙奴也落敗收場，但加比爾未有因而消沉，更自豪地道：「為自己身份這支球隊的一份子而驕傲！這份鬥志很厲害！我們會繼續一起努力、戰鬥到底！」

最後，加比爾更說：「為了這支球隊，我可以跑到死為止！在2022年繼續一起進步吧！」阿仙奴官方也分享了他的發文，道：「我們知道你會以更強姿態回歸的！」

阿仙奴轉發了加比爾的發文。（Twitter）

阿仙奴對曼城的大戰連串判決都引來爭議，就連前隊長法比加斯也看不過眼，在曼城獲判十二碼後文表示：「那絕不會是十二碼，可怕的判決。」

法比加斯留言力撐前球會。（Twitter）

曼城主帥哥迪奧拿賽後坦承，阿仙奴在今仗是表現更佳的一方，他認為曼城3日前才踢畢對賓福特一戰，加上飽受新冠肺炎和傷病困擾，周中沒有比賽的阿仙奴自然更有利，「這段日子，我們真是超級疲倦，阿仙奴今天踢得更好，但足球就是如此。」

哥帥多次指出阿仙奴今仗表現更好，「恭喜，他們是更好的一隊，我們對了一隊開季時在榜尾的球隊，但現在他們重返前四了。」阿仙奴在敗予曼城後，暫時位列第4名，距離第3、周日晚對車路士的利物浦有6分差距。

哥迪奧拿對阿仙奴表示「恭喜」。（Getty Images）

英超21輪賽程（注意：李斯特城對諾域治、修咸頓對紐卡素已取消）