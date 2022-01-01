英超｜曼城作客2：1反勝阿仙奴　洛迪絕殺創下11連勝

元旦日英超重頭大戰，阿仙奴主場鬥曼城，主隊由沙卡先開紀錄，曼城換邊初段憑馬列斯攻入12碼追平，加上加比爾馬加希斯被逐，十人應戰的阿仙奴晚節不保，洛迪卡斯簡迪攻入絕殺球，曼城以2：1反勝創下11連勝。



阿仙奴主帥阿迪達賽前再度確診新冠肺炎，今仗無緣主場領軍鬥曼城，兵工廠前隊長奧巴美揚提早向國家隊報到，今仗篤定缺陣，前線繼續由拿卡錫迪領軍，配合奧迪加特﹑布卡約沙卡及馬天尼利攻堅。曼城方面，菲爾科頓並未列入大軍名單。

曼城挾十連勝作客鬥阿仙奴 再證哥迪奧拿與阿迪達情不變

主場出擊的阿仙奴，奧迪加特開賽初段禁區內入楔，曼城門將艾達臣出迎時與他有接觸，VAR認為沒有犯規之嫌，未有吹罰12碼。阿仙奴左路一次攻勢，泰亞尼地波傳中，沙卡第一時間左腳撞射，31分鐘打開紀錄。兵工廠反擊繼續有威脅，馬天尼利左路切入大位熨射，皮球僅僅楣角高出。

布卡約沙卡禁區內撞射建功，為阿仙奴打開紀錄。（Getty Images）

寓所剛遇劫的簡斯路今仗如常披甲，未知心情有否受影響，面對馬天尼利左路再突破，推左走右推過簡斯路起腳，可惜柱邊斜出，兵工廠半場一球領先。

早前遇劫的簡斯路今仗如常披甲，面對馬天尼利的挑戰，難免有點吃力。（Getty Images）

換邊後，形勢極速扭轉，貝拿度施華殺入禁區，被格列沙加踢跌，經過VAR判決是12碼，馬列斯一射中鵠，57分鐘追成1：1平手。曼城防線拿樸迪與艾達臣一次誤會，頂後時笠過隊友，幸好尼敦阿基趕及白線前護空門。兩軍的加比爾在中圈附近鬥法，阿仙奴的加比爾馬加希斯阻止捷西斯前進，兩分鐘內連拿兩張黃牌，59分鐘被逐。

馬列斯主射12碼建功追成平手。（Getty Images）

加比爾馬加希斯撞跌捷西斯，兩黃一紅被逐。（Getty Images）

十人應戰的阿仙奴，未能守住和局到尾，曼城完場前一次混戰，洛迪卡斯簡迪補射建功，補時3分鐘攻入絕殺球，結果「藍月亮」以2：1反勝阿仙奴，創下聯賽11連勝。

洛迪攻入絕殺球，助曼城力保連勝走勢。（Getty Images）

英超21輪賽程（注意：李斯特城對諾域治、修咸頓對紐卡素已取消）

（01美術製圖）

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