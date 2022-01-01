英超｜曼城鐵衛抗賊受輕傷　身心無礙元旦第一擊隨隊出征

歷劫過後，總得努力面對生活。

曼城翼衛祖奧簡斯路力抗劫匪，弄得眼角受了輕傷。以為需要時間善後，他沒有為此「請病假」，將在今晚英超作客阿仙奴候命。



簡斯路在周四（上月30日）力敵竊賊，臉上受輕傷。他接受曼城的醫療人員檢查後，確定無大礙，決定「照常返工」，隨隊出發到倫敦，預備出戰2022年首場英超。

簡斯路在兩天前回家時，遇上4名劫匪。簡斯路沒有退縮，為保護家人，力敵賊人，事後上載一張照片到社交媒體。他表示雖然損失了所有首飾，但保護家人免受傷害。惟他的右眼角有一道頗大的傷痕。

簡斯路出手反抗劫匪，結果右眉上留下疤痕。（Instagram截圖）

簡斯路在留言中強調「人生遇過無數障礙，這只是其中一次，我將克服它」。

英超｜曼城鐵衛寓所遇劫 為保護家人留疤 勇敢面對人生難關

簡斯路今季表現極佳，精彩助攻連發，並且取得入球。（Getty Images）

足球員被盜賊光顧，簡斯路並非近期首遭。曾效力曼城的賓菲加後衛奧達文迪，上月在葡萄牙的家，亦被一些專業盜賊光顧，損失大量財物。

【2022年夏天約滿球星（按圖放大）】

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英超21輪賽程（注意：李斯特城對諾域治、修咸頓對紐卡素已取消）

（01美術製圖）

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