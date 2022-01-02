英超｜熱刺補時1：0絕殺屈福特　干地上任聯賽8場不敗

英超周六11點場，李斯特城對諾域治因疫情延期，只剩下屈福特對熱刺一場獨腳戲。熱刺全場錄得逾7成的控球率，但全場大部分時間均無紀錄，終在補時階段由達雲臣山齊士建功，一球絕殺屈福特，全取3分。



自干地去年11月上任以來，熱刺在英超至今未嘗一敗，今仗由哈利卡尼﹑孫興慜及盧卡斯莫拉攻堅。客軍熱刺上半場圍攻屈福特，錄得超過7成控球率，哈利卡尼禁區外一記熨射最近磅，可惜半場未能射破對方大門。

聯賽5連敗的屈福特，主帥雲尼亞里半場抽起首席射手丹尼斯，換入祖奧柏度，攻勢不用多，最重要是入肉，祖舒亞京治一記冷箭，幸好洛里斯單手撲出。

熱刺雖然佔盡上風，但遲遲未能領先，干地亦要調動，換入早前揚言挽留的哈利雲克斯。熱刺其後再有黃金機會，孫興慜入楔接應莫拉的妙傳，門前近射再度未能射破巴治文（Daniel Bachmann）的十指關。

孫興慜下半場近射同樣未能射破屈福特的大門。（美聯社）

洛里斯撲救時與祖奧柏度有接觸，但VAR未有判罰12碼。（Getty Images）

干地末段再變陣，換入盧施素增強球隊組織能力，面對屈福特密不透風的防守，全軍11人返回後場防守，熱刺也無計可施。此時兩軍軍醫突然走向看台，球賽一度中斷，之後恢復，球證補時8分鐘，熱刺左路一次死球機會，孫興慜開出急勁傳中球，達雲臣山齊士升起一頂破網，補時6分鐘絕殺屈福特，干地上任至今8場聯賽不敗。

山齊士接應孫興慜急勁傳中頭槌建功，一箭定江山。（Getty Images）

英超21輪賽程（注意：李斯特城對諾域治、修咸頓對紐卡素已取消）

（01美術製圖）

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