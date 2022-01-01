英超｜C朗2021回顧不改認真王本色　明言曼聯表現欠佳勉全員加油

新年伊始，未忘回顧去年得失。身經百戰的葡萄牙球王C朗拿度，總結去年，依然多姿多采。
去年入47球，跟5個教練共事，最重要是回顧成名地「夢劇院」。不過，C朗對於曼聯的表現頗為不滿，直言「無人滿意現時成績」，新一年要加把勁。
C朗先傳轉投曼城，最後關頭急轉彎，回歸成名地，必然是2021年球壇大事之一。新年伊始時，C朗在社交媒體發布全家幅，與女友佐真娜（Georgina Rodríguez）一起舉杯，跟4名兒女賀新年。
帖文是C朗回顧2021年：「21年將完結，雖然我在各項賽事射入47球，但絕不易過。」他在上半年效力意甲祖雲達斯，不忘回顧在「斑馬軍團」的佳績，「捧起意大利盃及意大利超級盃，又成為意甲神射手，我感驕傲。」
球季完結，C朗隨葡萄牙國家隊參與歐洲國家盃，16強止步。但他憑着分組賽的表現，以5入球1助攻成為神射手，「這是今年其中一個高峰」，不過好戲在後頭，「回歸奧脫福是我生涯中最具意義的時刻之一」。說到這裏，話鋒一轉，變成「認真mode」。
C朗在開季不久轉會奧脫福，闊別多年的首仗聯賽即取得入球，及後經歷歐聯出線，大前輩兼領隊蘇斯克查被解僱，換上蘭歷克執教。球隊表現始終不穩定，令C朗懊惱。「但我不滿意在曼聯的成績，亦肯定我們之中，無人滿意。我們要更努力，踢得更好，比現在付出更多。希望新年伊始，是今季的轉捩點。」
他最後寄語大家，抖擻精神，自強不息迎接2022年，「把球會帶回正途，你也有份。」曼聯在新年首仗，將於下周二（4日）凌晨主場出擊，迎戰隊內爆發新冠肺炎疫情的狼隊。
▼ C朗索爆女友Georgina ▼
+9
更多C朗消息：
英超｜費格遜80大壽 曼聯眾將贈最佳禮物 奧脫福巨大橫額賀名帥C朗金雕像現印度 揭幕撞正敏感時刻 民眾揮黑旗抗議︱足球熱話曼聯C朗踢到對手「自轉360」仍避過紅牌 網民為羅拔臣呼冤︱英超英超︱曼聯失分加利尼維利發炮轟C朗 「他的身體語言令我困擾」足球熱話｜保方談C朗與祖雲達斯的利害關係 道破歐聯失敗主因英超熱話｜曼聯隊友作反公然向C朗挑機 般奴抵死留言火上加油C朗捐貼身物品為火山災民籌款 親手寫一句話觸動人心︱足球熱話
英超21輪賽程（注意：李斯特城對諾域治、修咸頓對紐卡素已取消）