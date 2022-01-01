英超｜C朗2021回顧不改認真王本色　明言曼聯表現欠佳勉全員加油

新年伊始，未忘回顧去年得失。身經百戰的葡萄牙球王C朗拿度，總結去年，依然多姿多采。

去年入47球，跟5個教練共事，最重要是回顧成名地「夢劇院」。不過，C朗對於曼聯的表現頗為不滿，直言「無人滿意現時成績」，新一年要加把勁。



C朗先傳轉投曼城，最後關頭急轉彎，回歸成名地，必然是2021年球壇大事之一。新年伊始時，C朗在社交媒體發布全家幅，與女友佐真娜（Georgina Rodríguez）一起舉杯，跟4名兒女賀新年。

C朗與摯愛聚首一堂，喜氣洋洋！（ig@cristiano）

帖文是C朗回顧2021年：「21年將完結，雖然我在各項賽事射入47球，但絕不易過。」他在上半年效力意甲祖雲達斯，不忘回顧在「斑馬軍團」的佳績，「捧起意大利盃及意大利超級盃，又成為意甲神射手，我感驕傲。」

離開祖雲達斯前的球季，奪得雙料盃賽冠軍。（Getty Images）

球季完結，C朗隨葡萄牙國家隊參與歐洲國家盃，16強止步。但他憑着分組賽的表現，以5入球1助攻成為神射手，「這是今年其中一個高峰」，不過好戲在後頭，「回歸奧脫福是我生涯中最具意義的時刻之一」。說到這裏，話鋒一轉，變成「認真mode」。

在國家隊，依然當家作主。Getty Images）

C朗在開季不久轉會奧脫福，闊別多年的首仗聯賽即取得入球，及後經歷歐聯出線，大前輩兼領隊蘇斯克查被解僱，換上蘭歷克執教。球隊表現始終不穩定，令C朗懊惱。「但我不滿意在曼聯的成績，亦肯定我們之中，無人滿意。我們要更努力，踢得更好，比現在付出更多。希望新年伊始，是今季的轉捩點。」

回歸曼聯，各項賽事共入14球。（Getty Images）

他最後寄語大家，抖擻精神，自強不息迎接2022年，「把球會帶回正途，你也有份。」曼聯在新年首仗，將於下周二（4日）凌晨主場出擊，迎戰隊內爆發新冠肺炎疫情的狼隊。

▼ C朗索爆女友Georgina ▼

+ 9

更多C朗消息：

英超21輪賽程（注意：李斯特城對諾域治、修咸頓對紐卡素已取消）