對利物浦前夕傳遭雪藏　盧卡古求國米球迷原諒反遭無情回應｜英超

車路士前鋒盧卡古（Romelu Lukaku）日前接受意大利電視台天空體育訪問，爆炸性言論不但令車路士管理層怒火中燒，他向國際米蘭球迷請求原諒也不得要領。

一個訪問，令他兩面不是人；即將到來的大戰，他更可能失去上陣機會。



盧卡古在去年夏天以9750萬鎊轉會費，從國際米蘭轉投車路士，但今季在各項賽事只上陣過18場，攻入7球，近月更失去正選，他在日前播放、意大利天空體育的訪問中，直言對於自己在車路士的處境不開心，「杜慈選擇了另一種戰術系統，但我不會放棄，我會保持專業。」

英超｜杜慈回應盧卡古訪問 帶來不必要雜音 對言論感到驚愕

盧卡古在對白禮頓時取得入球，之後一天，這個充滿爭議的訪問就出街。（Getty Images）

他又表示希望返回國際米蘭，「我覺得上個夏天發生的一切，是不應變成這樣的……我是怎樣去離開國米，我離開球會的方式，我跟球迷的溝通——這令我很困擾，因為當時不是一個好的時機。」他續道：「現在是時候分享我的心情了，我一直說我的心中還有國米，總有一天我會回去，我真的如此希望……希望我回去的時候不是生涯的尾聲，而是我還在頂級水平、能再贏錦標的時候。」

盧卡古為國際米蘭奪得意甲冠軍，但他離隊的方式令球迷心碎。（Getty Images）

盧卡古在訪問中尋求國米球迷諒解：「我想向國米球迷道歉，那時我說的話時機並不好，你們為我做的一切，永遠在我心裏。」

《衛報》指，這訪問約在3星期前進行，原意是替盧卡古「重建」與國米球迷的關係，但出街後的效果可說是災難——首先是他尋求諒解的國際米蘭球迷，在聖西路球場外掛出一條橫額，回應得直接了當：「在雨中逃跑了的人已不再重要，重要的是在風暴中留下來的人。再見了，Romelu（盧卡古）。」

國際米蘭球迷在聖西路球場外掛起橫額，「回應」盧卡古的訪問。（Twitter）

盧卡古秘密地接受訪問，加上訪問內容明言在車路士踢得不開心，英媒報道指，他已大大觸怒車路士高層，也干犯了在未獲批准下擅自受訪的規矩。

英國《衛報》、《每日電訊報》等媒體都報道，車路士高層支持杜慈處罰盧卡古，而杜慈正考慮在周日深夜對利物浦一戰將這位比利時前鋒棄用一場，但因目前人腳短缺、車路士走勢也不佳，已落後榜首的曼城11分之多，杜慈為了爭標形勢著想，也有可能考慮以罰款代替。

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