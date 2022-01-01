英超｜曼城挾十連勝作客鬥阿仙奴　再證哥迪奧拿與阿迪達情不變

元旦日英超重頭戲，阿仙奴主場惡鬥曼城，可惜主帥阿迪達再度染疫，無緣與前上司哥迪奧拿交手。即使二人如今各為其主，依然惺惺相惜，哥帥賽前更向兵工廠大笠高帽，直言這隊阿仙奴是近年最強。



阿仙奴主帥阿迪達（Mikel Arteta）早前確診再度染疫，篤定無緣在元旦日督師鬥曼城，即使在家中隔離，這名「廠長」仍會透露科技傳達指令，「我將在房間中專注地觀看比賽，而房間需要大一點，事關我不能只坐在梳化上，我需要行來行去。」助教史杜雲保（Albert Stuivenberg）將在場邊領軍。

阿仙奴領隊阿迪達再次確診 巴塞三星同受感染

阿迪達早前第2度確診，篤定無緣與前上司哥迪奧拿對壘。（資料圖片／Getty Images）

阿迪達昔日是哥迪奧拿在曼城的副手，二人今仗無緣再度交手，哥帥祝願對方早日康復，盡快回歸綠茵場領軍。即使如今是對手，哥帥依然對舊下屬讚譽有嘉，「米基爾（阿迪達）是全隊的靈魂人物，我理解他的足球理念及魅力，他做的一切也是為了球隊出發。我來到英超6季，這隊阿仙奴是近年最強的，我們將面對一定的挑戰。」

縱然哥迪奧拿賽前大笠高帽，但曼城近況大勇，早前小勝賓福特，已在聯賽打出一段十連勝的走勢，加上「藍月亮」在今季聯賽首循環，曾經主場大炒阿仙奴5球，哥帥賽前可能只是客套話。

曼城一球挫賓福特豪取十連勝 菲爾科頓一箭定江山

哥迪奧拿與阿迪達曾在曼城合作，哥帥直言對方打造一支近年最強的阿仙奴。（資料圖片／Getty Images）

英超21輪賽程（注意：李斯特城對諾域治、修咸頓對紐卡素已取消）

（01美術製圖）

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