體育熱話｜北京冬奧中國風頒獎服　內地網民柴台：連我媽都不穿

北京冬奧即將於2月4日揭幕，官方日前公布了三套大會頒獎禮服裝方案，強調設計靈感來自中國傳統文化。

不過，服裝一公布，內地網民紛紛留言痛罵「很醜」。



北京冬奧組委會公布了三套大會頒獎服裝方案，強調設計靈感來自中國傳統文化，復古、懷舊的獨特設計引發熱議，連內地網民都難以認同，紛紛留言「連我媽都不這麼穿」、「真丟人」、「平壤冬奧吧」。

北京冬奧組委會日前公布了三套大會頒獎服裝方案。（官網）

就組委會在官網所解說，三套頒獎禮服裝主題分別為「瑞雪祥雲」、「鴻運山水」和「唐花飛雪」，設計靈感來自「瑞雪」、「祥雲」、名畫《千里江山圖》、傳統唐代織物等中國風，屆時會分別出現在雪上場館、冰上場館和頒獎廣場的頒獎禮上。

有指設計者分別來自中國中央美術學院、北京服裝學院等名設計學院。

今屆頒獎禮服飾設計是透過公開徵選，經過初審、複審、修改、樣衣製作和最終審核而落實，設計者分別來自中國中央美術學院、北京服裝學院等名設計學院。

惟內地網民看了負評連連，「毒舌」留言更迅速破千，「讓贊助商提供羽絨吧，不丟人」、「好多年沒見過這麼具有年代感的衣服了，我媽媽都不這麼穿」、「為啥每年奧運會中國的審美都這樣？」、「平壤冬奧會吧？」、「冬奧還有一個多月，求你們快點改一套能看的出來！」