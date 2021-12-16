滑冰｜上屆訓練斷腳失資格夢碎　21歲朱定文終圓冬奧夢

港隊自11月確定獲得北京冬奧入場券後，香港滑冰聯盟宣布已選出北京冬奥代表人選。21歲的朱定文獲確定正選資格，將優先代表香港出戰短道速滑男子500米賽事。



港將隋鑫在上月世界盃荷蘭站中以第12名完成，取得港隊男子項目世界盃史上最佳成績，並為香港奪得今屆首個北京冬奧資格。

香港滑冰聯盟（HKSU）今日（15日）宣布朱定文憑今屆短道速滑世界盃4站賽事中，以3站較佳的總成績被遴選委員會確立正選資格，優先代表香港出戰明年北京冬奧，而隊友郭子峰則被列為後備，HKSU指有關提名將在稍後日子正式提交至奧委會審核及通過。

朱定文（左一）隨港隊出戰世界盃分站賽事，最終以4站最佳總成績贏出隊內遴選。（Instagram）

外形陽光的朱定文（Sidey）在6年前加入港隊，從青少年到青年，連續5年奪得香港錦標賽短道速滑冠軍。

視冬季奧運會為目標的他，藍圖中曾經希望18歲時首次代表香港出戰奧運，22歲在北京冬奧取得獎牌。然而，他在上屆平昌冬奧前夕，於國內受訓時不幸受重傷而右邊小腿三條骨全部斷裂，未能在世界盃分站爭取資格，夢想破滅。

當時，克服漫長復健的過程中，令他對自己追求的目標更清晰，他矢志要踏上4年後北京奧運舞台。

朱定文因訓練受傷，錯失爭取平昌冬奧資格。（Instagram）

從小就讀國際學校的朱定文，5、6歲開始玩冰上曲棍球直到12歲接觸滑冰。（Instagram）

由於香港缺乏國際水平場地，他自小便習慣出外集訓，中學時期曾與港隊成員每逢周五放學便到東莞進行三日兩夜冰上集訓，每年暑假亦會與省隊一起訓練，再回到香港讀書。

遠赴美國讀大學，每天的生活都被學業與訓練填滿，凌晨4時便早起到距家一段距離的溜冰場訓練，完成後才回到學校上課，晚上再到冰場繼續訓練到10時。

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「每天都是新的挑戰，每天都有想放棄的時候，這時候便要提醒自己，開始這運動的理由。」他說。一切的付出，為他取得了人生首張冬奥會入場券。

他在獲得代表資格後，於Instagram更新了限時動態，「很感恩有機會代表香港出戰2022北京冬奧，我仍不覺得自己100%值得這資格，但我一定會在餘下一個多月極力訓練。」

朱定文的目標只有一個，「我希望能踏上頒獎台，拿冠軍。」

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