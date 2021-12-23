體壇熱話｜韓國速滑天才少女停賽兩個月　勢錯過冬奧無緣衛冕

韓國短道速滑「天才少女」﹑冬季奧運兩金得主沈錫希，早前爆出與教練的不倫關係，同時揭她與隊友之間面和心不和。韓國滑冰協會日前決定判罰沈錫希停賽兩個月，勢將錯過明年2月初的北京冬奧。
韓國冬奧兩金得主沈錫希，去年親自作供，哭訴當年被前教練趙載範長達3年多的性侵犯，最終法院重判該教練趙載範入獄10年半。
不過，這名速滑「天才少女」10月爆出醜聞，被揭與教練趙載範的不尋常關係，二人除了有不倫關係外，沈錫希與隊友的關係差，更有故意造成意外的可能。
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韓國滑冰協會（Korea Skating Union）周二（21日）召開紀律聆訊，其後宣布對沈錫希判罰停賽兩個月，除非她上訴成功，否則將會錯過明年2月開幕的北京冬奧。
沈錫希在2018年平昌冬奧與隊友贏得3000米接力賽金牌，如今被罰停賽，大有可能失去衛冕的機會。
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