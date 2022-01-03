英超︱車路士大戰利物浦陣容　盧卡古「多口」不入名單

英超本周上演車路士對利物浦的「阿二大戰」，曼城在聯賽榜逐漸拋離兩支深受疫情困擾的對手，今輪車路士硬撼利物浦，雙方為渺茫爭標機會，均不想再失分。惟受到疫情夾擊，今仗絕不容易，利物浦連領隊高普也中招，要由副手連達斯代為領軍。

車路士主帥杜慈，更要面對射手盧卡古發放的一枚「震撼彈」，一番不合宜的言論令這位比利時前鋒被收起，名字不在大軍名單之中。



利物浦今仗由高普副手連達斯代為領軍。（Getty Images）

利物浦正選陣容（4-3-3）

門將：基利靴

後衛：森美卡斯、干拿迪、雲迪積克、阿歷山大阿諾特

中場：占士米拿、法賓奴、軒達臣

前鋒：文尼、祖達、沙拿



利物浦受新冠疫情影響，前中後三線均失去骨幹成員，包括正選門將艾利臣，中堅麥迪比，前鋒法明奴。門將位置由基利靴取代，中堅由干拿迪夥拍雲迪積克，前線由祖達配合沙拿和文尼。

此外，左閘羅拔臣因對熱刺一仗被罰紅牌，今場繼續需要停賽，位置由希臘守將森美卡斯取代。

鍵入收看：車路士大戰利物浦比賽情況

車路士正選陣容（3-4-2-1）

門將：艾杜亞文迪

中堅：魯迪格、堤亞高施華、查洛巴

翼衛／防守中場：馬高斯阿朗素、高華錫、簡迪、艾斯派古達

進攻中場：夏維斯、美臣蒙特

前鋒：佩列錫



車路士今仗陣容亦有大變，前鋒盧卡古在訪問中表示「深愛國際米蘭」，又揚言必定會在當打之年重返國米，加上抱怨領隊杜慈的戰術，疑因「多口」令他的名字在大軍名單上消失。另一主力前鋒迪姆華拿早前確診新冠肺炎，今仗杜慈以佩列錫擔任正前鋒。

今季表現神勇的右閘列斯占士後大腿筋受傷倦勤，右翼衛由隊長艾斯達古達出任。中堅基斯甸臣仍在養傷，小將查洛巴出任右中堅。左閘捷維爾早前膝部十字韌帶受重創，左翼衛由馬高斯阿朗素出任。防守中場佐真奴先列後備。

英超21輪賽程（注意：李斯特城對諾域治、修咸頓對紐卡素已取消）