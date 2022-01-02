英超戰報︱謝拉特復出領軍維拉遭賓福特反勝　愛華頓2：3負白禮頓

女女土維拉壯英超無懼Omicron變種新冠病毒侵襲，繼續全場球迷入場觀戰。早前受感染的阿士東維拉領隊謝拉特復出領軍作客賓福特，射手丹尼艾格斯（Danny Ings）成功為維拉先開紀錄，可惜他們未能笑到最後。

謝拉特的舊上司賓尼迪斯，在愛華頓繼續如履薄冰，主場不敵白禮頓再敗一仗，壓力愈來愈沉重。



丹尼艾格斯為維拉先開紀錄。（Getty Images）

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阿士東維拉雖然作客，但面對賓福特甫開賽已踢得相當主動。16分鐘貝安迪亞（Emiliano Buendía）一記漂亮直線找到射手丹尼艾格斯，這位英格蘭前鋒踏順步韻起腳中鵠，盡顯射手本色。

維拉領先1：0後，持續前場施壓，賓福特守住攻勢後開始作反擊，他們的努力在42分鐘得到回報，前鋒尤尼韋沙（Yoane Wissa）在禁區外放冷箭，皮球直飛龍門左下角，賓福特順利在完半場前追平1：1。

下半場戰情陷入膠着，戰至83分鐘賓福特右閘羅亞斯列夫（Mads Roerslev）殺入禁區，他先起右腳射門被維拉門將馬天尼斯擋出，繼而第一時間再施左腳補中，領軍2：1反超前。賽後19戰兩軍位置對調，賓福特得23分排第12位，維拉以22分跌至第12位。

白禮頓作客愛華頓全取3分。（Getty Images）

另一邊廂，愛華頓在射手卡維特利雲傷癒復出下，持續頹勢。客隊白禮頓憑中場阿歷斯麥阿里士打（Alexis Mac Allister）梅開二度，加上中堅丹般恩（Dan Burn）在一次角球攻勢中頂入，愛華頓縱有20歲年輕中場安東尼哥頓（Anthony Gordon）下半場梅開二度，仍以2：3主場敗陣。

白禮頓全取3分後，19戰27分升上第8位；愛華頓18戰仍以19分，排在令人失望的第15位。

丹尼爾占士完場前為列斯聯射成3：1奠勝，擊敗般尼全取3分。（Getty Images）

同在下游的列斯聯主場出戰般尼，積夏里遜39分鐘為主隊先開紀錄，下半場54分鐘般尼前鋒哥尼特（Maxwel Cornet）為球隊扳平。不過列斯聯再由達拉斯和丹尼爾占士取得入球，3：1擊敗護級對手般尼，全取3分。

英超21輪賽程（注意：李斯特城對諾域治、修咸頓對紐卡素已取消）