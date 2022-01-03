英超｜沙迪奧文尼創另類紀錄　車路士隊長轟球證尺度不一

沙迪奧文尼為利物浦打開紀錄，這名紅軍翼鋒早段一次犯規差點被逐，車路士隊長艾斯派古達硬接對方一招，賽後指這是明顯的紅牌犯規動作，直斥英超球證的執法尺度不一。



英超今輪重頭大戰，車路士與利物浦力爭做「阿二」，沙迪奧文尼與沙拿各建一功，可惜其後被主隊完半場前4分鐘追平，結果各得1分，榜首的曼城漁人得利，10分遙遙領先次席的車路士。

利物浦浪費兩球優勢 高華錫世界波救主 車路士搶回1分

文尼為利物浦先開紀錄。（Getty Images）

利物浦開紀錄的功臣沙迪奧文尼，今仗差點早早被逐。開賽僅僅5秒，這名塞內加爾球星與對方的艾斯派古達一次爭頂，左手手肘去先，打中對方的臉部並未能取得控球權，這名車路士隊長應聲倒地，球證安東尼泰萊向文尼出示黃牌，文尼15秒被「擇名」，亦是英超史上最快攞牌的球員。

硬接一招的艾斯派古達，當然不滿球證的判決，他認為文尼是「要人唔要波」，「這是明顯的紅牌犯規，他根本看不到皮球，他一心只想用手肘撞向我，就算只是開賽5秒，是紅牌就是紅牌，這個判決影響全場的形勢。」

沙迪奧文尼僅15秒領黃，創下英超最快的被擇名紀錄。（Getty Images）

英超球證執法問題一直惹爭議，艾斯派古達直斥尺度不一，「部分英超球證對12碼及嚴重犯規過於寬容，判決沒有持續性，這一點令人十分失望。」

車路士主帥杜慈同樣不認同球證的決定，「縱然我不喜歡看到早段出現紅牌，我亦十分欣賞文尼這名球員，但我不得不說他的犯規應該領紅。」

🚨⚽| Cesar Azpilicueta to @SkySports on Sadio Mane elbowing him:



"It's a clear red. I don't mind if it's five seconds into the game, it's the first action and it's a clear red."



Gif via: @PoorEPLreferees pic.twitter.com/koykP1qYxa — Football Zone (@FTBLZone_) January 2, 2022

車路士正選球員評分：

+ 6

利物浦正選球員評分：

+ 6

英超21輪賽程（注意：李斯特城對諾域治、修咸頓對紐卡素已取消）

（01美術製圖）

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