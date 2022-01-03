英超︱利物浦浪費兩球優勢　高華錫世界波救主　車路士搶回1分

英超本周壓軸大戰，車路士主場迎 戰利物浦，雙方在多員後防球員缺陣下，甩漏頻頻，開賽初段已險象環生。

開賽僅9分鐘，沙迪奧文尼把握車路士小將查洛巴解圍失誤，為利物浦先開紀錄，為入球騷掀起序幕。



沙迪奧文尼為利物浦先開紀錄。（Getty Images）

今仗雙方均有主力未能上陣，利物浦防線失去門將艾利臣、中堅麥迪比和左閘羅拔臣；車路士亦失去翼衛列斯占士及中堅基斯甸臣。



開賽僅6分鐘，今場踢右中堅的小將查洛巴便犯錯，文尼助攻沙拿，後者在半單刀下，射門未能越過車路士門文迪一關。未幾輪到利物浦後防送禮，車路士鋒將佩列錫的射門，代替艾利臣把關的基利靴及時出迎沒收。

利物浦表演時間：

+ 2

戰至9分鐘，查洛巴犯下更嚴重失誤，他以頭槌解圍卻「撻頭」，文尼搶得皮球扭腰一射入網，利物浦領先1：0。26分鐘，阿歷山大阿諾特放直線，沙拿高速入楔接應，以速度加假身壓過馬高斯阿朗素，繼而近門勁射入網，利物浦領先至2：0。

車路士表演時間：

高華錫轟入超級金球救主

正當比賽看似「進入雪櫃」，戰至42分鐘，馬高斯阿朗素窄角度勁射被基利靴救出後，皮球高飛向禁區邊，高華錫向後連退三步後再第一時間拉弓窩利勁射，皮球中柱後彈入，一記技術含量極高的「世界波」為比賽掀起高潮。

上半場戰至補時1分鐘，佩列錫在小禁區接應簡迪傳送近門抽入，完半場前成功為車路士追平2：2。

下半場雙方踢得較謹慎，戰至中段未有再入球，69分鐘利物浦率先作出調動，拿比基達入替占士米拿，張伯倫取代今仗表現較靜的迪奧高祖達。車路士領隊杜慈70分鐘換走今仗連番犯錯的小將查洛巴，以佐真奴入替——艾斯派古達移後半格踢右中堅，佩列錫改踢右翼衛。79分鐘車路士再作調動，以赫臣奧杜爾入替夏維斯。88分鐘，黃牌在身的文尼被調走，換入養傷好一段時間的中場居迪斯鍾斯。

最終雙方未再增添紀錄，踢成2：2各得1分，或者應說成分別痛失2分，兩軍距離曼城愈來愈遠，最開心的應該是曼城領隊哥迪奧拿和藍月亮球迷。

利物浦正選陣容（4-3-3）

門將：基利靴

後衛：森美卡斯、干拿迪、雲迪積克、阿歷山大阿諾特

中場：占士米拿、法賓奴、軒達臣

前鋒：文尼、祖達、沙拿



利物浦受新冠疫情影響，前中後三線均失去骨幹成員，包括正選門將艾利臣，中堅麥迪比，前鋒法明奴。門將位置由基利靴取代，中堅由干拿迪夥拍雲迪積克，前線由祖達配合沙拿和文尼。

此外，左閘羅拔臣因對熱刺一仗被罰紅牌，今場繼續需要停賽，位置由希臘守將森美卡斯取代。

車路士正選陣容（3-4-2-1）

門將：艾杜亞文迪

中堅：魯迪格、堤亞高施華、查洛巴

翼衛／防守中場：馬高斯阿朗素、高華錫、簡迪、艾斯派古達

進攻中場：佩列錫、美臣蒙特

前鋒：夏維斯



車路士今仗陣容亦有大變，前鋒盧卡古在訪問中表示「深愛國際米蘭」，又揚言必定會在當打之年重返國米，加上抱怨領隊杜慈的戰術，疑因「多口」令他的名字在大軍名單上消失。另一主力前鋒迪姆華拿早前確診新冠肺炎，今仗杜慈以夏維斯擔任正前鋒。

今季表現神勇的右閘列斯占士後大腿筋受傷倦勤，右翼衛由隊長艾斯達古達出任。中堅基斯甸臣仍在養傷，小將查洛巴出任右中堅。左閘捷維爾早前膝部十字韌帶受重創，左翼衛由馬高斯阿朗素出任。防守中場佐真奴先列後備。

英超21輪賽程（注意：李斯特城對諾域治、修咸頓對紐卡素已取消）