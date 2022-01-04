足球轉會｜香川真司獲同鄉幫忙挽救事業　比甲日資球隊邀請加盟

曾效力曼聯的日本國腳香川真司，近年發展極不順利，上月與希臘超聯球隊PAOK提早解約。日媒報道，香川下一站，大有機會到比利時投靠同鄉。



香川去年1月以自由身加盟PAOK，1年之間僅為球隊在各項賽事上陣12場，交出1次助攻，雙方在上月決定解約。

香川真司在PAOK表現低沉，雙方早前決定分手。（ig＠sk23.10）

日媒曾指香川有可能回歸日職聯，或到美職聯搵食。但今日（4日）報道指，日資背景的比甲球隊聖圖爾登，已正式邀請香川加盟，希望加強攻力。香川近年持續不振，19年中轉到西乙薩拉戈薩，未見復蘇，20年10月解約後加盟PAOK。他上一次在賽事中入球，已是2020年7月。

聖圖爾登陣容與球衣，充滿日本色彩，近日有鈴木優磨宣布回歸鹿島鹿角。（twitter@STVV_JP）

聖圖爾登現於比甲排13位，但攻力頗差，21仗聯賽僅入22球。這支球隊於2017年獲日本電商巨企DMM集團入主，成為日本球員赴歐落班的跳板之一，陣中現時已有6名日本球員。近年旅歐成績較佳的日本球員，如富安健洋（阿仙奴）、遠藤航（史特加）及鎌田大地（法蘭克福），均曾效力聖圖爾登。