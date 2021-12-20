古橋亨梧入兩球盡顯冷靜射術　幫些路迪逆境反勝贏旅歐首冠

日本前鋒古橋亨梧贏得歐旅生涯首座冠軍，他在昨日（19日）的蘇格蘭聯賽盃決賽梅開二度，幫些路迪以2：1反勝喜伯年捧盃。古橋亨梧的兩個入球都很精彩，首個入球接應隊友長傳「黐」得靚，半單刀射入；致勝一球更見他的機警，見對方門將企出封位，第一時間笠射得手。



26歲的古橋亨梧今年夏天才登陸歐洲，由神戶勝利船以460萬鎊加盟蘇超的些路迪。這名日本國腳極速融入球隊，並適應歐洲足球，暫入8個蘇超入球，排聯賽射手榜次席，另外他在歐霸盃亦入了5球。在星期日的蘇格蘭聯賽盃決賽，他更加成為球隊捧盃的關鍵人物。

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今年8月的報道：日本神鋒古橋亨梧震撼蘇格蘭球壇 極速融入些路迪6場入6球

些路迪與喜伯年爭冠軍，上半場互無紀錄，到51分鐘些路迪先失守，落後0：1。古橋亨梧在52分鐘火速追平，當時他接應隊友卡林麥基哥的長傳，控得非常好，順勢入到禁區，起左腳射入，些路迪扳成1：1。72分鐘，古橋亨梧接應湯洛積的長傳，眼見對方門將站得有點出，便第一時間「窩利」起腳，笠射入網，幫球隊連入兩球反敗為勝，捧走蘇聯盃。

【古橋亨梧梅開二度片段】

古橋亨梧加盟些路迪後，各項賽事25次上陣入16球。些路迪主帥柏斯迪高古（Ange Postecoglou）透露，古橋亨梧賽前有傷在身，未有十足狀態，對他的表現感到驚喜。柏斯迪高古說：「我知他不是100%，但我知道他一定會踢。他可以在這種重要比賽保持冷靜的頭腦，造出兩次世界級的埋門。」柏斯迪高古更表示，球會跟古橋亨梧是天造地設的組合。