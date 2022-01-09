祖高域被爆確診後無罩出席活動　墨爾本酒店外人潮聚集無罩聲援

祖高域入境澳洲引起軒然大波沒完沒了，日前他被爆出以二度確診為由獲醫療豁免參加澳網後，再被揭染疫期間出席公開活動，沒戴口罩並與人握手，再度引發爭議。



聲稱獲醫療豁免的祖高域因簽證問題，被澳洲拒絕入境，目前被扣留在墨爾本一間酒店中。據澳洲聯邦巡迴法院周六（8日）刊登的法庭文件顯示，該名世界球王曾於去年12月二度確診新冠肺炎，因而獲得醫療豁免出戰澳網。

祖高域在確診翌日17日曾出席塞爾維亞郵政局的活動。（IG）

據澳洲媒體報道，祖高域是在去年11月18日獲得澳洲簽證，並在12月30日收到澳網的豁免證明，豁免證明指出，他在12月16日使用PCR檢測呈陽性，不過之前的72個小時內並沒有任何症狀。

而翻查祖高域的個人社交媒體，他在確診翌日17日，曾出席塞爾維亞郵政局的活動，收到一組以他照片為設計的紀念郵票，但他在現場並沒有戴口罩，更與郵政局官員握手。

祖高域在染疫期間曾出席公開活動，頒獎予二十多名青少年。（Belgrade Tennis Association Facebook）

同日稍晚，他還出席了網球協會的頒獎典禮，在場有二十多名青少年，就照片所見，場合中並沒有人戴上口罩。12月25日，他又被拍到在塞爾維亞首都的大街上與小孩們打網球。

祖高域在染疫期間沒有戴上口罩在公開活動拍合照。（Belgrade Tennis Association Facebook）

此外，祖高域目前雖然被扣留在墨爾本的酒店隔離，等候周一（10日）的聽證會結果，不過酒店外聚集了許多聲援他的民眾，惟部分民眾不但沒有戴上口罩，附近草坪更出現了燒烤攤，場面相當高危。

澳洲疫情因Omicron變異株入侵，確診數字飆升，前日單日更突破10萬宗確診，刷新單日最高。

祖高域下榻的酒店外聚集了聲援他的民眾，部分沒有戴口罩。（截圖）

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