澳網｜祖高域衰高調　美媒狠批網壇巨星犯三宗罪　缺政治智慧誤事

網球巨星祖高域因醫療豁免入境澳洲，在體育界甚至國際引起軒然大波，《美聯社》在6日的專欄文章指出，祖高域徒為網球術語「非受迫性失誤」（Unforced Error）一詞添新意，指他在網球打遍天下無敵手，卻完全不擅長政治。



力求在澳網奪得創紀錄第21座大滿貫冠軍的祖高域陷入醫療豁免爭議。他在5日深夜抵達澳洲，但簽證遭撤銷，因為他未符合當地新冠病毒相關的嚴格入境限制措施。

世界球王祖高域陷入困境。（Getty Images）

該《美聯社》的評論作者Jim Litke指出祖高域做的就像是網球中的「非受迫性失誤」（Unforced Error），提出3點來分析祖高域這場風波。

*非受迫性失誤，也可以叫主動失誤，指在網球比賽中，選手自身主動失誤造成回球下網或出界，而與對手無關。



抗議活動來到第2天，部分人舉起塞爾維亞國旗，另有人舉反疫苗標語牌。（Getty Images）

1. 高調公開引人側目



在還沒入境便高調公開豁免接種疫苗，如今陷入當地政府的防疫困境。

即使沒有像名將費達拿等選手接種疫苗，也不用高調宣示自己有醫療豁免，「別出聲地默默出場比賽，也沒人會故意找麻煩，偏偏要在杜拜轉機時，上Twitter打上即將帶着豁免許可赴澳參賽，還喊一聲2022加油」。

祖高域高調宣示自己獲醫療豁免出發到澳洲。（截圖）

2. 以曾確診為由豁免難過關



據墨爾本媒體《The Age》報道，祖高域以前6個月曾確診有抗體為由，申請免接種疫苗。然而，澳洲當局兩度書面通知澳網主席Craig Tiley，以確診為理由申請免隔離入境難批准，因此該作者認為祖高爾的上訴很快便能以敗訴結案。

有球迷表示反對澳洲當局的COVID-19相關政策，認為人權已不復存在。（Getty Images）

3. 澳洲總理拿祖高域「開刀」

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）說，如果祖高域不能提出足夠證據，「那麼他不會受到不一樣待遇」，有記者追問他，是不是故意拿祖高域「開刀」，莫里森承認，也許有幾個選手以同樣的豁免接種簽證「悄悄」入境，但這些人至少夠聰明不會宣示。