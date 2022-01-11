日本高校班霸大炒對手奪冠　遙遙領先仍派半隊人玩角球旗戰術

日本全國高中足球大賽昨日（10日）舉行決賽，由「學界班霸」青森山田以4：0大勝大津奪冠，史上第3次贏得全國錦標。令人摸不着頭腦的是，4球在手的青森山田竟然都在補時玩角球旗戰術拖延時間。

平時看歐洲足球，通常角球旗戰術僅一兩名球員負責，但青森山田就派重兵，由半隊去負責，究竟是有意安排的部署，抑或是年輕人的熱血呢？



青森山田連續第4屆闖入日本全國高中足球大賽決賽，對上兩屆得亞軍，今屆他們與大津爭冠。青森山田實力佔優，靠高空攻勢制敵。在37分鐘，後衛丸山大和接應左路角球，頭槌頂入，先開紀錄。41分鐘，田澤夢積左路傳中，名須川真光鏟射入網，拉開到兩球差距。

【青森山田決賽入球片段】

青森山田在55分鐘擴大至3：0，入球來自左路的界外球攻勢，藤森颯太大力擲入禁區，對方解圍，藤森颯太再一頭頂入去，松木玖生加多頭頂入。78分鐘，青森山田再次在左路進襲，小野暉傳中，渡邊星来搶點，快門將一步頂成4：0。青森山田靠左路、死球與頭槌，擊敗來自熊本的大津。

青森山田（綠衫）在決賽對大津，以4：0大勝。（Twitter）

角球旗戰術是球壇常見的拖時間方法，通常是領先的一方擔心被對方追平，為了保護控球權及消耗時間，就會帶波到進攻的角球旗位置。想不到遙遙領先的青森山田都會使用這一招。在下半場補時，松木玖生等4至5位青森山田球員聚在進攻右路角球旗，在那裏消耗時間，而大津也派了至少4人去搶，結果一個小小的角落，聚集了近10名球員。

青森山田領先4球都想拖時間，角球旗聚集了一堆球員。（網上片段截圖）

【青森山田角球旗戰術拖時間片段】

青森山田在角球旗附近玩了約1分鐘才失控球，最後他們保持4：0勝局，繼2016及2018年後，第3次成為日本全國冠軍。

青森山田贏得冠軍。（Twitter）

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