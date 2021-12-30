足球熱話｜日本中學生「氹氹轉」死球絕招　打亂防守陣型輕鬆入波

日本全國高中足球大賽首輪賽事，高川學園數名球員使出「氹氹轉」死球戰術入波，令人聯想起《足球小將》的各種有趣絕招。
日本全國高中足球大賽來到第100屆，今屆賽事有48支球隊參加，其中首輪由高川學園對星稜的比賽，高川學園先開紀錄的一球令人嘆為觀止，片段在社交網絡上瘋傳。
日本全國高中生大賽「氹氹轉」死球戰術逐格睇：（按圖放大）
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當時只是上半場8分鐘，高川學園於右路貼近禁區邊獲得罰球，兩名球員準備主理，但球隊只有1名球員站在對方小禁區內，其餘約5人卻企在禁區左上角。他們手拉手圍成一圈，邊跳邊氹氹轉，像在跳舞一樣。
可是就在傳中前一秒，幾名球員突然鬆開手，並分別從不同方向往小禁區高速衝刺。雖然星稜已安排球員嘗試一對一防守，但高川此戰術打亂了對方部署及陣型。皮球傳到小禁區邊後，最終被高川球員頂入，最終高川贏4：2晉級。
日本經典足球漫畫《足球小將》聞名於世，當中有大量「別開生面」的絕招，雖違反物理常識，但卻十分有創意。這次高川學園的死球戰術有趣又實用，不得不令人佩服。
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