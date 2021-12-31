日本高中生龜速12碼紅到外國　極慢小碎步迷惑門將得手｜足球熱話

日本全國高中足球大賽又有奇怪戰術出現，這次是12碼的心理戰。

流通經濟大柏在首輪遇上近大和歌山，兩軍法定時間賽和1：1，要以互射12碼決勝。流通經濟大柏的田口空我主射第二輪，採取「敵不動、我不動」的策略，再以極慢速碎步行向12碼點，花了超過30秒才施射，成功令對方門將捉錯路射入。不過，流通經濟大柏最終以4：5敗陣。這段12碼片更紅到外國，引起Reddit網民的討論！



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比賽在12月29日舉行，千葉縣代表流通經濟大學附屬柏高校（流通經濟大柏）在8分鐘由小林恭太先開紀錄，半場領先。換邊後，和歌山縣代表近畿大学附屬和歌山高校（近大和歌山）靠谷口金太郎在64分鐘追平，兩隊踢成1：1平手，要以互射12碼決勝。流通經濟大柏隊長澀谷諒太主射首輪，被近大和歌山門將後迫海吏撲出。跟住，畑下葵射入，近大和歌山在互射12碼領先1：0。

【田口空我射12碼逐格睇】

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身穿5號球衣的田口空我代表流通經濟大柏操刀第二輪，他接過皮球，放在12碼點，後退出禁區邊，準備助跑。當球證鳴哨示意他可以射之後，田口空我仍然站在原地，動也不動，把關的後迫海吏也沒有動，差點令人以為畫面出問題。

【田口空我射12碼片段】

田口空我「敵不動、我不動」約13秒後，終於動出來，他擺動雙手，但以極之碎步前進；現場觀眾都不禁莞爾，傳出笑聲。碎步行了約25秒，田口空我行到12碼點前，他拉弓一抽，應聲入網；後迫海吏捉錯路，無能為力，為流通經濟大柏在互射12碼追成1：1。

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不過，流通經濟大柏最終在互射12碼輸了4：5，近大和歌山晉級。