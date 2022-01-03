日本高中大賽出現「靜岡美斯」　一人之力扭半場射入假動作超靚

日本全國高中足球大賽出現了一位「靜岡美斯」，身穿靜岡學園10號球衣的古川陽介，在周日的第三圈賽事，以一人之力扭過宮崎日大的防線入到禁區，到門前再以假動作一吸，騙倒對方再射入，為靜岡學園贏到3：0，最終靜岡學園以8：0大炒宮崎日大晉級。



這個精彩入球在32分鐘出現，靜岡學園「10號仔」古川陽介在中場偏左位置引球推進，與宮崎日大後衛前田隼磨「單挑」。古川陽介以純熟的腳法，避開前田隼磨，再以速度擺脫對方。宮崎日大中場芥川蘭丸趕去支援，但已經跟不上古川陽介的速度，儘管他想出手拉衫，但也拉不到了。

【古川陽介「美斯式」入球逐格睇】

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古川陽介已經推到禁區邊，當時3個宮崎日大球員圍住他，芥川蘭丸在身後追趕，左邊有11號的和田俊星，面對則是5號的後衛木田陽翔。木田陽翔且戰且退，古川陽介入到禁區，推大位作勢起右腳射門。木田陽翔飛身鏟截，希望阻斷古川陽介的射門。怎料這個原來是古川陽介的假動作，明射實扣，非常冷靜及精彩！

【古川陽介入球片段（按下圖）】

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古川陽介最後面對龍門，起左腳地波射入遠柱，幫靜岡學園射成3：0。最終，靜岡學園這場以8：0大勝宮崎日大晉級。古川陽介如美斯般的入球片段在網上廣傳，更加傳到外國論壇Reddit，有網民留言：「他在那裏毫不費力地扭了整支球隊，看起來他還可以再扭多4個人。」亦有網民留言：「他射門前的假動作真的非常流暢！」

古川陽介司職中場，在2003年7月16日出世，現年18歲，是高中三年級學生，身高1.74米，體重61公斤。古川陽介早就被職業球隊相中，他畢業後會跟磐田山葉出戰日職。