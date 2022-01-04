日本高中角球戰術極有心思　精密走位三腳破防觀眾嘩然｜足球熱話

在成人聯賽都少見的精妙角球組織，在日本全國高中足球大賽出現！青森山田在第三圈面對阪南大高，於下半場一場角球攻勢，靠走位撕破阪南大高的防守，以3記地波傳球製造射門，可惜中柱而出，未能射入。



只要有心思，高中生也能踢出複雜的戰術。在周日青森山田對阪南大高的比賽中，踢到下半場中段，當時領先3：0的青森山田在進攻左路獲得角球。中場藤森颯太處理，他舉起左手，傳地波入大禁區。

【青森山田的角球攻勢逐格睇】

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兩名青森山田隊友由小禁區跑出去接應，引了幾名阪南大高守衛的注意，其中田澤夢積在無人看管下接應角球，並第一時間傳向底線方向。阪南大高防線猝不及防，掛住望田澤夢積，完全沒有為意開角球的藤森颯太。藤森颯太在無人看管下，入到禁區，接應回傳，再從容以地波傳中。此時，全場觀眾已經「WOW」出聲，大為驚喜！

【按下圖看青森山田的角球攻勢片段】

最後接應射門的隊長松木玖生亦很聰明，在開角球前他身處小禁區的人群中，當角球開出後，他就在遠柱繞了個大圈，擺脫看管自己的球員，走到12碼點，剛好接應到藤森颯太的傳中，起左腳一抽，可惜中柱而出，未能為這個精密的角球組織寫上完美句號。儘管青森山田不能錦上添花，最終都以3：1擊敗阪南大高晉級。

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