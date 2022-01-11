足球︱土耳其國腳籌備婚禮期間發生恐怖車禍　高速翻側後當場死亡

曾8次入選土耳其國家隊的卡歷（Ahmet Çalık），周二（11日）早上在土耳其首都安哥拉駕駛期間，座駕突然失控，高速滑出公路並翻側，年僅27歲的他當場死亡。

消息指，卡歷當時正在請假，為婚禮作準備。



卡歷（紅衫）曾8次入選土耳其國家隊，唯近年已沒有再入選。（Getty Images）

卡歷在安哥拉出生，是當地球會真格拿拜列治體育會的青訓產品，一路入選土耳其國家隊各梯隊，直到2015年22歲時首次晉身大國腳，2017年3月友賽對摩爾多瓦取得首個國家隊入球，也是他最後一次為國家隊上陣。

2017年他轉投土耳其班霸球會加拉塔沙雷，至2020年再轉投另一土超球會科尼亞。他出事時，正從球會請假，消息指，他正返回安哥拉籌備婚禮。

科尼亞悼念英年早逝的卡歷。（科尼亞Twitter）

意外在上午9時發生，從事發短片可見，卡歷駕駛的白色私家車在公路上突然失控，高速衝出公路，座駕翻側後餘勢未止剷向旁邊田野直至撞向圍欄，到場醫護人員發現他當場死亡，車上只有他一個人。當局正調查意外原因。

卡歷車禍意外現場：

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他所屬球會科尼亞發聲明稱，「我們對失去卡歷深感悲痛，由他加盟科尼亞首天開始，已得到我們的球迷和這個城市的愛。」

卡歷曾效力3年的加拉塔沙雷亦發文悼念，「十分傷感地知悉，我們的前球員卡歷離世。願神給予死者憐憫，我們向他的家人、摰愛及土耳其體育社群表達慰問。」