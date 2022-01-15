田徑｜奧運獎牌跑手完成訓練遇車禍　當場身亡年僅29歲

曾在倫敦奧運中率隊跑入4X400接力決賽勇奪銅牌；東京奧運再跑入4X400接力決賽的田徑運動員Deon Lendore，周一（10日）於美國德州一次車禍中喪生，年僅29歲。



千里達和多巴哥男子短跑運動員Deon Lendore，在美國德州剛完成當天的工作，由運動場離開，卻不幸遭遇車禍。據美媒報道，Lendore駕駛的車輛突然加速，衝向對面車道與迎面車輛相撞，一名65歲婦人嚴重受傷，而Lendore剛在撞擊後當場死亡，據德州交通部表示事故具體原因仍在調查中。

千里達與托巴哥男子短跑運動員Deon Lendore不幸遭遇車禍。（Getty Images）

Deon Lendore逝世引起千里達和多巴哥的關注，該國的體育及社區發展部長表示遺憾：「每次他踏上跑道，都會帶給我們希望和喜悅，感謝他為千里達和多巴哥田徑做出的貢獻。」

Deon Lendore曾是全美頂尖大學田徑運動員，在奧運會取得過獎牌。（Getty Images）

Deon Lendore曾是全美頂尖大學田徑運動員，除了在奧運會取得過獎牌，也曾5次登上世界大賽的頒獎台上，分別是2015年世界田徑錦標賽4X400接力銀牌、2016年波特蘭世界室內錦標賽400米銅牌、2021年鑽石聯賽400米銅牌等。