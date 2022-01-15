祖高域知音人前美網冠軍狄柏度　生涯獎金被老父敗光瀕臨破產

據外媒報道，2009年美國網球公開賽男單冠軍的阿根廷名將狄柏度（Juan Martin Del Potro），生涯獎金幾乎都交給父親處理，惟其父經商不善，幾乎敗光他所有財產，瀕臨破產。
現年33歲的狄柏度，生涯最高排名在2018年曾達世界第3，並在2009年美國網球公開賽男單封王，生涯累積獎金約3000萬美元（約2.3億港元）。
狄柏度生涯最高峰，是在2009年決賽擊敗費達拿，首嚐大滿貫冠軍滋味，至今亦是他的唯一大滿貫單打錦標。惟他在2016年手術後，世界排名一度跌至1000名以外，他默默努力訓練，克服傷患在16年里約奧運中奪得銀牌，可見其鬥志。
2018年美網，狄柏度事隔9年後再度殺入大滿貫決賽，希望奪得個人第2個大滿貫錦標，卻不敵當年傷癒復出的祖高域。
2019年，狄柏度再因傷休養，現年33歲的狄柏度因長期受傷患困擾，世界排名亦極速下跌，而他自從2005年轉職業開始賺錢後，就把獎金交給父親丹尼爾處理。偏偏其父經商失利，幾乎沒賺到錢，還把獎金都差不多賠光。
父親丹尼爾在2021年過世後，狄柏度才發現老父跟幾家地產公司有龐大的官司糾紛，據傳現在這些債主都紛紛找上門。阿根廷媒體指出，狄柏度目前身上的存款不到300萬美元（約2300萬港元）。
雖然備受打擊，狄柏度對網球的熱愛始終如一，有指他計劃在2月的阿根廷紅土賽事布宜諾斯艾利斯站復出。
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