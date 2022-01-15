足球熱話｜世上最難當的領隊？朗尼掌打比郡　被扣到負分再遇重創

曼聯名宿朗尼自2020年開始執掌打比郡，但在這支深陷泥沼的球隊，問題完全停不了。

英格蘭聯賽會在周五（14日）宣布，已因財務問題遭扣去21分聯賽積分的打比郡，再被頒下轉會禁令，老將菲臘積基爾卡（ Phil Jagielka ）的合約臨門一腳未能簽下。



打比郡自2014/15球季由英國富商Mel Morris執掌以來，曾揮金如土，但一直未能打破升班附加賽出局的宿命，也易帥頻頻。2020年底開始，Mel Morris一直想賣盤，但幾次交易都未能完成。

打比郡身陷囹圄，但朗尼堅持留隊希望與職球員共同進退。（Getty Images）

2021年7月，在新冠疫情下，打比郡成為8間遭頒布轉會禁令的英冠球會之一，當時主帥朗尼未能補充兵源，陣容中僅得9名球員有合約在身，其後才放寬，但仍限制簽入球員的薪金。未幾又到正選中堅卡森李察士受傷長抖，英格蘭聯賽會才特許打比郡簽入前愛華頓隊長菲臘積基爾卡，積基爾卡隨後站穩正選中堅的位置。

然而到2021年9月，球會仍是因財困被行政接管，遭扣去12分聯賽積分；同年11月再因違反聯賽會的會計守則再扣9分，令球隊得負3分；到12月更因債務太龐大面臨破產，惟朗尼堅持破產絕非一個選項。

菲臘積基爾卡雖已39歲，但在打比郡仍能站穩正選。（Getty Images）

來到本周五（14日），賽會再因打比郡的財務問題，頒下轉會禁令。更不幸的是，已39歲的積基爾卡下周一（17日）就約滿，本來準備好續約，朗尼也聲言已談妥所有個人條件，卻未能在禁令實施前簽下合約，打比郡失去重要一員，積基爾卡想留隊也愛莫能助，只能另謀高就。

儘管身陷絕境，但打比郡的表現絕對有交待，他們前後即使被扣去21分，一度得負3分，現在卻有11分在手，雖然排在榜尾，但比尾二的班士利只落後3分、距離安全區有11分差距，近4場獲得3勝1和，並未完全絕望。