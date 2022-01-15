孫楊轉行直播帶貨吸金　5小時銷售額達1500萬　網民感可悲

中國游泳奧運冠軍孫楊在2018年抗拒接受藥檢一案，最終被國際體育仲裁法庭（CAS）判決禁賽4年3個月，孫楊在踏入2022年的新嘗試，是加入「直播帶貨」的行列，隨後「孫楊 直播帶貨」的話題更登上熱門搜尋，並於短時間內佔據「帶貨榜」第一名。
孫楊在14日於微博發文「面朝大海，迎接新挑戰」，隨後便開始了「直播帶貨」。中國可說是全球直播帶貨發展最快、市場最大的國家，「直播主」的吸金力相當驚人。
昔日叱咤泳壇的孫楊在直播介紹的貨品與游泳沒有關係，是為某免稅店作直播宣傳。他在直播間身穿紅色毛衣，看上去相當搶眼兼喜慶，在直播期間，這名前奧運金牌得主非常有套路，與工作人員的配合亦甚有默契，完全看不出是新手。
孫楊直播帶貨的話題整速登上熱搜，除了短時間內就佔據了帶貨榜第一名，5小時銷售額就達到1500萬人民幣。內地網民對此議論紛紛，有人表示理解，被禁賽也總得要有點事做。也有網民感慨：「我覺得很可悲，他的舞台不該在這裏」，亦有人提出疑問，開始帶貨是不是不會復出泳壇。
孫楊在去年12月30歲生日時首次直播後，多次在社交媒體做直播，一般都是分享自己游泳訓練、生活日常，雖有介紹過貨品亦只是公益性質，今次首次走上了直播帶貨之路吸金。
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