祖高域獲塞爾維亞總統力撐　4分鐘片鬧澳洲總理為拉攏民眾

網球男單「一哥」祖高域（Novak Djokovic）被澳洲政府第二度取消簽證後，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）在Instagram上載了長達4分鐘影片，公開批評澳洲政府在事件中騷擾和折磨祖高域。



塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）越洋聲援該國巨星祖高域，他在15日於IG發表長達4分鐘的影片，標題為「支持祖高域與回應澳洲總理」，質疑澳洲政府的政治意圖。

祖高域遭取消澳洲簽證，日前獲法庭判勝訴後，重獲重自由，即時場館訓練。不過，他的簽證再被取消，未知他會否再度上訴。（Getty Images）

武契奇在影片中說：「如果你們不想讓祖高域贏得第10座澳網冠軍，為何不立即遣送他回來，為何事先沒告訴他不可能拿到簽證？為何你們騷擾他、苛待他和其家人，以及一個自由驕傲的國家？這一切都是為了贏得選舉和取悅你的民眾？」

武契奇在IG聲援祖高域，並指責澳洲政府。（截圖）

在雪地上的武契奇語氣平和但態度強硬，他直指澳洲總理莫里森（Scott Morrison）只是想拉票。「身為一個小國總統，我有勇氣對一個大國總理說這些話，因為你們很清楚我說的都是事實。」武契奇批評澳洲政府出爾反爾，法院已經判決簽證有效，卻遭到移民部長下令再度撤銷。

延伸閱讀：祖高域被指虛報行程避打疫苗 家人開記招終尷尬腰斬

祖高域獲判勝訴、簽證有效後，即時到球場操練：

+ 5

武契奇批評澳洲的莫里森政府，惟強調兩國人民之間不該有芥蒂，他認為今次事件不會改變塞爾維亞人對澳洲人的尊敬與感激。

他也點出一些不斷散布祖高域負面消息的人，「你們可以寫海量的文章繼續抹黑他，他仍是網壇史上最偉大的選手。」武契奇本人已經公開示範接種第三劑疫苗，但他無意強迫祖高域照做。