湯加海嘯｜「湯加吳剛」與父親及家人失聯　強忍憂心為國民籌款

在2016年里約熱內盧奧運會開幕典禮，湯加運動員陶法杜夫亞（Pita Taufatofua）因在身上按湯加傳統塗滿油、穿上民族服飾出賽，加上高大俊朗亮眼外型成為全球焦點。

然而湯加周六（15日）因海底火山爆發遭海嘯侵襲，這位正備戰北京冬奧的體育明星，在社交媒體悲痛地透露 ，包括父親在內，自己居於湯加海邊的家人至今仍失聯。



正身在國外準備冬奧的陶法杜夫亞周日（16日）在Twitter寫道：「我還未聯絡到居於Veitongo（湯加城市）的父親、或是居於Haapai（火山爆發處）海邊的家人，我根本無法集中，但一切命運都在神的手裏。」

雖然相當憂心，但他續指，自己在網上捐款平台設立了籌款動，「這一刻，我只能集中在我能做的事之上，就是提醒和幫助大家，我會協助需要重建家園的湯加人民。」

陶法杜夫亞指出，失聯的主要原因或是海底電纜損毀，湯加國王已派出武裝部隊協助受災人民；聯合國駐太平洋辦公室也準備隨時支援。

現年38歲的陶法杜夫亞堪稱傳奇大洋洲運動員，他已連戰3屆奧運（2016里約奧運、2018平昌冬奧及2020東京奧運），3屆也出任開幕或閉幕禮持旗手，並準備迎來個人第4個奧運會及第2個冬奧；更令人咋舌的是，他在此前3屆奧運競逐不同項目，包括2016年和去年奧運會的跆拳道，及2018年的自由式滑雪，甚至曾一度挑戰激流獨木舟，雖然戰績往往不佳、也未曾獲獎，但已備受尊敬。

陶法杜夫亞曾在訪問中提到家中有七兄弟姊妹，父母一直努力供養全家，他與兄弟姊妹也好好地回報了父母：「父母沒有錢的，因為他們給我們最好的教育。我們兄弟姐妹中，一共讀到了8個學士及兩個碩士學位。」