足球熱話｜神戶勝利船為恩尼斯達立銅像　搞眾籌做「義工」當回禮

西班牙前國腳恩尼斯達在足球生涯暮年，轉到世界另一邊發展。登陸日本效力神戶勝利船，絕無「揸流灘」，憑實力贏得球迷歡心。

有大財團支援的勝利船，視「小白」為生招牌，今日（17日）公布要為恩尼斯達豎立銅像。不過，費用由球迷眾籌而來，而且捐款等級「別出心裁」，其中一級猶如做義工。



勝利船在官網公布計劃，主題為「大家令神戶主場變成日本聖地」，號召眾籌。計劃目標籌措1500萬日圓在神戶主場御崎公園球場豎立恩尼斯達銅像，及另外籌措3000萬圓，為大軍購置練習器材及建造兒童區，供主場球迷使用。

世界盃冠軍球員立於球場外，就會變成聖地。（神戶勝利船官網）

以「大家的銅像」為名，把計劃變成眾籌活動，用意希望增加球迷的歸屬感。為加強課金的吸引力，球會推出6級制「科水」套餐，豐儉由人。最高價的「Plan A」則為110萬圓，只限20位。善長人翁的回禮包括上述兩項回禮，出席銅像揭幕禮、與恩尼斯達合照並獲得簽名、恩尼斯達監製的原創腕表、銅像前銘文留名、銅像造型公仔、感謝卡、致謝短片及銅像姿勢的投票權。最低廉的「Plan F」只要捐款1100圓，回禮是致謝短片及投票權。

網頁列明眾籌「餐單」，豐儉由人，手快有手慢無。（神戶勝利船官網）

不過，最特別的是「Plan C」。此套餐捐款11萬圓，名額最少，只有10名。回禮之一是可以參與製作揭幕禮活動，親自設計環節，卻不包括出席揭幕禮。

恩尼斯達來到勝利船，絕不欺場，帶領球隊奪得兩項錦標，更曾在亞冠盃準決賽中重傷。（Getty Images）

眾籌計劃由明天開始。球會表示恩尼斯達加盟勝利船後，不論比賽表現、足球哲學與豐富的人格，對日本足球影響極大，「為了一睹他的風采，入場人數增加，不論主場客場都爆滿，無疑提升了整個J League的價值」。他甚至令日本球員以至海外球星，參戰J League。是次計劃希望向恩尼斯達致謝，「感激他為J League和日本足球界帶來極大貢獻。請大家務必要參加，令神戶主場成為日本足球的聖地」。

恩尼斯達為2008年西班牙世界盃冠軍隊成員，更在決賽加時射破荷蘭，帶領「鬥牛軍」首次捧起世界盃。2018年離開巴塞隆拿，轉投同樣由日本巨企「樂天」贊助的神戶勝利船，至今贏得天皇盃及超級盃各一次，並在亞冠盃打入準決賽。「小白」的家鄉亦曾為這位國家英雄豎立銅像，曾引起一段趣事。