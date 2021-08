足球熱話｜恩尼斯達成為恐龍名字　考古隊：足跡同樣堅實、優雅

西班牙一批古生物學家近日發表示一份學術報告,研究在北部發現古生物化石,顯示發現新品種恐龍。

如此開心大發現,當然要一個人人記得的名字。考古學家決定把恐龍「獻」給國家英雄。你的名字,就叫「恩尼斯達龍」。以一代足球名將命名恐龍,箇中理由相當具說服力。



英國學術期刊《自然》(Nature)旗下網站,不時發表科學研究報告。西班牙一批古生物學家在上周五(20日)發表報告,關於在北部城市貝高斯(Burgos)一個遺跡,發現恐龍足印的化石。

報告指該些化石,屬於一種未曾被發現的蜥腳下目(Sauropod)恐龍。該種類為草食恐龍,四足步行且每隻腳都有四隻長度相若的爪,頭細、頸和尾皆長。團隊為新種恐龍命名為「Iniestapodus burgensis」,意為「貝高斯的恩尼斯達足龍」。

研究團隊以電腦動畫重塑「恩尼斯達龍」。(《Enigmatic tracks of solitary sauropods roaming an extensive lacustrine megatracksite in Iberia》)