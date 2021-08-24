足球熱話｜恩尼斯達成為恐龍名字　考古隊：足跡同樣堅實、優雅

西班牙一批古生物學家近日發表示一份學術報告，研究在北部發現古生物化石，顯示發現新品種恐龍。

如此開心大發現，當然要一個人人記得的名字。考古學家決定把恐龍「獻」給國家英雄。你的名字，就叫「恩尼斯達龍」。以一代足球名將命名恐龍，箇中理由相當具說服力。



英國學術期刊《自然》（Nature）旗下網站，不時發表科學研究報告。西班牙一批古生物學家在上周五（20日）發表報告，關於在北部城市貝高斯（Burgos）一個遺跡，發現恐龍足印的化石。

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恩尼斯達在西班牙足球名留青史一刻。（Getty Images）

報告指該些化石，屬於一種未曾被發現的蜥腳下目（Sauropod）恐龍。該種類為草食恐龍，四足步行且每隻腳都有四隻長度相若的爪，頭細、頸和尾皆長。團隊為新種恐龍命名為「Iniestapodus burgensis」，意為「貝高斯的恩尼斯達足龍」。

研究團隊以電腦動畫重塑「恩尼斯達龍」。（《Enigmatic tracks of solitary sauropods roaming an extensive lacustrine megatracksite in Iberia》）

團隊稱數百萬年前，恐龍活在貝高斯，構成歷史的部分，跟恩尼斯達有異曲同工之妙，「恩尼斯達的天才與成就，在西班牙及世界足球歷史上，不可或缺」。而且，研究報告附有多幅足印化石的相片，亦跟恩尼斯達有關，「象徵和平的品種，足印堅實、優雅、明確，經得起時間考驗，與他本人雷同」。

「恩尼斯達龍」腳印好大。（《Enigmatic tracks of solitary sauropods roaming an extensive lacustrine megatracksite in Iberia》）

現年37歲的恩尼斯達，效力西甲班霸巴塞隆拿16年，贏取多項榮譽，代表西班牙國家隊131次，亦是黃金一代的基石。2010年世界盃決賽 ，西班牙與荷蘭兩無記錄，戰至加時由他一箭定江山，首次捧起世界盃。

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