意甲｜AC米蘭補時奇遇記　絕殺入球被球證離奇「吹走」反被絕殺

意甲球證又成為話題，受害者是正在爭奪榜首的AC米蘭。凌晨主場對史柏斯亞負1：2，比賽轉捩點是臨完場前因球證吹罰過早，令AC米蘭的補時入球化為烏有。再度領先不成，最終被對手絕殺。

意大利球證協會事後認錯，而執法球證亦有道歉，或面臨長期停賽。



賽前排次席的AC米蘭若獲勝，便會暫時壓過同市宿敵國際米蘭，多踢1場下排榜首。他們在上半場雖有迪奧靴南迪斯12碼宴客，但博得12碼的拉菲爾利亞奧上半場補時半單刀開記錄。史柏斯亞在下半場中段由阿古迪路扳平。

球證協會指施拿上半場的12碼相當明顯，卻是經VAR提示才判極刑，已屬錯誤。（Getty Images）

和局進入補時，發展峰迴路轉。補時2分鐘，AC米蘭一對後備炮製入球，列比錫娥眉月快傳直線，讓無人看管的祖利亞美斯亞斯燙入死角。

片段所見，美斯亞斯拉弓而未射之際，球證施拉（Marco Serra）鳴笛，場上球員仍在比賽。入網之後，AC米蘭球員發現施拉吹走入球，紛紛上前理論。施拉因列比錫傳球後被巴斯東尼從後踢跌，沒有給予得益，決定罰黃牌及判AC米蘭獲得罰球。

列比錫奮不顧身助攻，入球竟被球證施拿「吹走」，理論時激動得手口並用。（Getty Images）

AC米蘭再度領先的入球無效，下場慘淡。伊巴謙莫域主射罰球，以及接下來的角球迎頂，均被史柏斯亞門將普維迪爾僅僅救出。

絕殺對手不成，最終被殺。史柏斯亞在補時5分鐘把握最後一次突擊，由格耶斯窄位射入反超前一球。

絕殺不成，反被絕殺。（Getty Images）

領先不成，最終被反勝。AC米蘭眾將既失望亦憤怒，領隊派奧利指施拉察覺自己「口快快」，當場向AC米蘭球員道歉。

《米蘭體育報》報道，意大利球證協會主管賽後亦向AC米蘭道歉，並指施拉在賽事中數度犯錯，除了吹走AC米蘭關鍵入球，亦包括上半場收到VAR提示才改判12碼。報道指施拉將被罰至少停賽2場。

FISCHIA QUANDO MESSIAS STA PER TIRARE



L'UNICO CHE DOVEVA TIRARE ERA SERRA, MA LE CUOIA FIGLIO DI PUTTANA pic.twitter.com/K1oXaDRnTv — SaberRossonero17 (@SaberCola17) January 17, 2022

過早吹雞令得益變受害，羅馬亦理解當中苦况。去年10月作客祖雲達斯，羅馬落後之下由譚美阿巴謙入球，球證卻吹罰祖雲達斯犯規，改判12碼。維列度主射被救出，結果負0：1收場。

伊巴謙莫域在補時兩度攻門，都被門將救出，賽後顯得無奈。（美聯社）

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